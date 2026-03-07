Neprávem padlí andělé? Experti vidí tyto akcie jako superlevné, do roka mají vydělat až 50 procent
- Wall Street od loňského října stagnuje a prochází extrémní volatilitou, přičemž se zacyklila v úzkém pásmu mezi 6700 a 7000 body.
- Trh aktuálně ovládají spíše krátkodobí spekulanti; dlouhodobé investory odrazují politická nejistota, cla i kontroverzní dopady umělé inteligence.
- Některé z akcií přitom mohou trpět neprávem – zdají se fundamentálně silné a nyní mohou být v obrovské „slevě“.
Stalo se to už loni v říjnu. Zasekla se Wall Street. Už to nešlo dál. Přes politiku, přes cla, přes kontroverzní dopad AI na ekonomiku a přes neustále nové konflikty, aniž by byly zažehnány ty staré. Jako kdyby se neustále pokoušený trh vydal po křivce zaprášeného moudra o tom, jak se chodí se džbánem pro vodu tak dlouho, až se ucho utrhne.
Ucho se tak docela neutrhlo, jen je naprasklé. A investoři pořád testují, co ucho ještě vydrží. A tak máme na Wall Street už čtvrtým měsícem horskou dráhu, za kterou by se nemuselo stydět ani pražské Výstaviště.
Tržní klima se dramaticky proměnilo: z longařů dívajících se daleko vpřed se mnohdy stali spekulanti hledící kousek před špičku svých nosů. Vždyť se podívejte na šestiměsíční graf indexu S&P 500. Nikdo na trhu nechce zůstat déle, než je nezbytně nutné k dosažení nějakého výnosu. Nádech, výdech, nahoru a dolů. Do zakázaného území nad sedm tisíc bodů by se nepustil snad ani nejlépe placený makléř Goldman Sachs. Na druhou stranu hranici 6700 bodů všichni zjevně vnímají jako stanoviště hippies, kde začíná univerzální burzovní láska a koupit je možné cokoli. Wall Street je už čtvrtým měsícem v řadě útočištěm traderů, nikoli investorů s myšlenkami hloubi Heideggera.
Krvavá lázeň
Pokud máte po dlouhé zimě sebevražedné myšlenky, současná Amerika je vám může v kontextu financí pomoci realizovat. Trefit se do trhu je jako střílet na pouti růže a parket je navíc plný předsudků a davových chimér. Umělá inteligence, ještě včera stojící za akciovými rekordy, kanibalizovala část svého mateřského odvětví a stala se katalyzátorem všesměrných investorských pochybností a opatrnostních výprodejů.
Jak teď tuto hru hrát? Na zemi leží spousta akciových obětí, některé právem, jiné se propadly prostě kvůli mnohdy iracionálním obavám až neznalosti burziánů. Právě na tento segment se dnes zaměříme.
Třicet procent dolů: takové skóre není letos v indexu S&P 500 až tak vzácné. Takřka dvacítka akcií se letos propadla o dvacet a více procent. Samotný index je fakticky na nule, a to prakticky už od zmiňovaného října. Index se jen rozvlnil a co jeden týden dá, druhý odevzdá. Některé z akcií ale odevzdávají systematicky a vzhledem ke svým fundamentům možná až příliš.
Podíváme se dnes tedy na pět amerických akcií, které se letos propadly přinejmenším o čtvrtinu, ale reálný byznys těchto firem tak zoufale alespoň na první pohled vypadat nemusí. Pojďme zkusit odlovit „nespravedlivě“ padlé akcie a podívat se na ně trochu podrobněji, a to včetně jejich růstového potenciálu očekávaného analytiky.
