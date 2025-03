Jaký je Tykačův podíl v ČEZ? Řešení rébusu může být šokující, miliardář si vytváří půdu pro deal

Vliv umožňující zablokovat některá zásadnější rozhodnutí anebo také lukrativní deal s českým státem. To mohou být podle expertů důvody, proč miliardář Pavel Tykač v poslední době nepřímo, zato relativně hekticky, buduje silnější akciovou pozici v polostátním ČEZ. Poslední mohykán velkého uhelného byznysu v Česku aktuálně v polostátní energetice pravděpodobně kontroluje přinejmenším více než pětiprocentní podíl. Vzhledem k regulatorním pravidlům pro ohlašování podílů ve veřejně obchodovaných společnostech ale může být v současnosti jeho podíl dramaticky vyšší.

„Tykač nikdy nekupuje nic jen tak do větru,“ uvádí zdroj, který si přál zůstat v anonymitě, na adresu možných záměrů, které majitel energetické skupiny Sev.en může navyšováním svého podílu v ČEZ sledovat.

Tykač jen podle veřejně dostupných zdrojů už v polovině loňského roku prostřednictvím několika spřízněných firem s kyperskou adresou ovládal necelá čtyři procenta ČEZ, v posledních měsících pak obdobným modelem dokoupil další akcie, a jeho podíl tak dosáhl na počátku března téměř 5,1 procenta. „Pravděpodobné je, že Tykač navyšuje podíl i méně viditelnými cestami a jeho reálný podíl bude vyšší,“ dodává zdroj obeznámený s byznysem Tykače i ČEZ.

Tykač už v minulosti akcie ČEZ nakupoval, a to dokonce vícekrát. Zároveň se svými záměry netajil a v předvečer vpádu Ruska na Ukrajinu v roce 2022 měl prostřednictvím své kyperské společnosti Belviport Trading Limited zálusk na nákup akcií odpovídající 2,7procentnímu podílu z ČEZ. Z velké transakce sice tehdy sešlo, podle zdrojů z trhu ale Tykač nakupoval dále, a to přes různé firmy.

Uhelná karta

„Pavel Tykač je jediným českým subjektem, který mimo ČEZ provozuje významný díl uhelných bloků. Není tedy vyloučena strategie, kdy Tykačova Sev.En bude chtít se státem uzavřít nějaký komplexní obchod, do kterého Sev.En vstoupí se silným kartami,“ uvádí analytik společnosti Capitalinked Radim Dohnal.