Jaroslav Bukovský: Až tyto akcie vstanou z popela, udělají z investorů boháče | e15.cz

Úkol zněl jasně. Dát do kupy portfolio akcií, které při troše štěstí mohou překvapit snad jen v dobrém. Vybírané tituly musely splňovat několik podmínek, které na první pohled mohly v očích drobného investora působit jako nejkratší cesta do pekla a váš makléř by se před vámi určitě neodvážil o takovém způsobu konstrukce portfolia mluvit nahlas.