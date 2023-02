Češi na Wall Street vyhlíží svou hodinu H, lze vydělat dvojnásobek | E15.cz

Je to k nevíře, ale už téměř čtyři měsíce na Wall Street panuje atmosféra bohorovnosti a nedotknutelnosti. Kdo investoval podle indexu, má v kapse 16 procent, takže může být s pokrytím inflace v zásadě spokojen. Ovšem pozor, co platí pro Američany, neplatí tentokrát pro Čechy. Česká koruna totiž vůči dolaru za stejnou dobu posílila o dvanáct procent, směna do koruny tak prakticky vymazala celou velkou americkou oslavu a jak jste si jistě všichni správně spočítali, ve výsledku tak český nezajištěný investor vydělal jen dvě procenta. V Praze by vydělal devětkrát tolik. Nicméně situace se mění. Možná.