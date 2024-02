Ne, psát o pražské burze není faux pas. Nikoli, obrat „pražská burza“ není oxymoron. Ne, zdaleka není pravda, že by pražskou burzu tvořily prakticky jen akcie ČEZ. I když, docela často to tak všechno může působit. Objemy obchodů na burze jsou každopádně zhruba poloviční než před dekádou a poslední dva roky obchodní aktivita stále klesá. Velkou rybu pro velké hráče pražské burze stále nikdo z poradců ne a ne přihrát a i přes nesporný úspěch trhu Start není celkový obrázek burzovní Prahy zdaleka tak sexy, jak si jej před lety investoři vysnívali. Přesto Praha dokáže vydělat. Za poslední rok něco přes devět procent. Dobře, to je polovina výkonu Wall Street. Ale co čekat, když menu na domácím trhu nevypadá zrovna jako druhé Sillicon Valley, ale připomíná spíš starou krabici od bot plnou fotek rodičů z mládí.