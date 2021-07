Jaroslav Bukovský: Kdo jiný než Čína, kdy jindy než teď! | E15.cz

Tak to máme balík akcií Facebooku, Amazonu, Apple, Netflixu, Googlu a Microsoftu. Je to pro vás dostatečně výnosově-nutriční šejk pro zajištění se na důchod? Že ano, když index sdružující tyto předražené akcie letos neví, co by udělal, a i když je letos o čtrnáct procent výš? A i když epileptické záškuby v jeho grafu hovoří o zatracené nejistotě velkých hráčů, kteří neví, jaký mají tyto superbrandy burzovní budoucnost?