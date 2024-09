V životě jsou věci, kvůli kterým dává smysl vznést se vzhůru a alespoň na nějakou dobu ztratit kontakt s pevnou zemí. Asi si tam každý z nás dosadí to subjektivní svoje. A naopak existují prostředí a situace, kdy nohama na pevné zemi stát prostě musíte. Příkladem je pochopitelně burza. Jenže co když se stane, že se zblázní i samotná burza a začne sama sebe popisovat ciframi, které začínají být na hranici objektivity? Anebo tuto hranici dokonce překračují! Představte si akciový index, který si většiny akcií na trhu prakticky nevšímá a vyloženě a čím dál více upřednostňuje hrstku zrovna módních akcií a hvězd na sociálních sítích. Paradoxním případem takového šílenství je, světe div se, třeba index S&P 500.

Představte si, že jen partička technologických gigantů známých také jako Magnificent 7 má v tomto indexu váhu kolem 35 procent. Každá tři procenta růstu těchto akcií tak popoženou index o procento vzhůru a naopak. Index je jednoduše tak trochu rukojmím party mazáků, kteří jej mají „na háku“.

Nijak nehodlám zpochybňovat fundamenty velké sedmičky a dehonestovat téma umělé inteligence. Emoce vsazené na jednu kartu se ale mohou rychle měnit a popravdě: je pro vás takový index relevantním měřítkem výkonnosti trhu? Někteří už řekli své „ne“ a přestali si indexu prostě všímat. A začali používat jiný index z rodiny. Zatímco totiž klasický S&P 500 opojen láskou k AI levituje někde vysoko nad parketem, jeho střízlivější bratr S&P 500 Equal Weight dopřává všem akciím rovným dílem.

Kolik tedy vlastně vydělává Wall Street? Podle klasického indexu S&P 500 vydělala za poslední rok 25 procent. Podle druhého zmíněného - a střízlivějšího - benchmarku jen zhruba patnáct. Podle stále nejužívanějšího indexu nastal vrchol trhu v polovině července, podle méně užívaného příbuzného naopak až koncem srpna. V časech módního šílení po určitém sektoru akcií dává právě Equal Weight lepší obrázek o tom, co se děje na akciích, které si zrovna neberou do úst youtubeři a na svých pět či deset minut slávy možná teprve čekají.

O co mi dnes, proboha, jde, ptáte se? O přeostření pozornosti z celého trhu na jednotlivé akcie či jejicih homogenní skupiny. Protože výkon trhu jako celku míchající hrušky a jabka, a to ještě navíc podle různých klíčů, je sporný a příliš závislý na použitém indexu. Pojďme se vydat za akciemi, které nejsou tolik vidět, zato vydělávají. A to narozdíl od velké technologické sedmičky. Které se v posledních měsících tak docela nedaří. A pojďme si dát pod sebe alespoň určitou záchrannou síť. Podíváme se totiž nikoli na konkrétní akcie, ale na veřejně obchodované fondy. Jednoduše nejvýnosnější étéefka současnosti, které zastiňují technologické akcie a většina investorů si jich nepochopitelně nevšímá.

Představte si, že například v Roundhill Magnificent Seven, tedy ETF orientovaném na velkou technologickou sedmičku, jsou za poslední tři měsíce na nule. Investoři do AI potřebují jednoduše nový silný impuls. Ten klidně může přijít poté, co Nvidia pošle na trh nové čipové řešení pro AI s názvem Blackwell. Anebo je také docela dobře možné, že vše už je zaceněno. Na chvíli prostě opusťme rozjuchaný bar plný AI a podívejme se úplně jinam. Představujeme patero étéefek „z jiného světa,“ kterým se zatraceně daří.