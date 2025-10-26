Severokorejci ukradli firmám po celém světě 59 miliard v kryptoměnách
Více než 2,8 miliardy dolarů (v přepočtu téměř 59 miliard korun) v kryptoměnách dokázali od loňského ledna ukrást firmám z celého světa severokorejští hackeři. Informoval o tom Multilaterální tým pro monitorování sankcí (MSMT). Kybernetický program je podle sankčního týmu oficiálním národním programem, který se schopnostmi blíží svým obdobám v Rusku a Číně.
Na Severní Koreu jsou uvaleny mezinárodní sankce kvůli jejím jaderným testům a testům balistických střel. MSMT je mechanismus, který monitoruje dodržování těchto sankcí. V roce 2024 ho vytvořilo 11 členských států OSN, mezi nimiž jsou Spojené státy, Jižní Korea či Japonsko.
Severokorejský režim podle zprávy používá svých kybernetických kapacit k obcházení sankcí OSN a generování příjmů pro své priority včetně vývoje zbraní hromadného ničení a balistického programu.
Většina příjmů severokorejského režimu v cizí měně loni pocházela z ukradených kryptoměn a z prodeje zbraní Rusku, uvádí zpráva. Severní Korea se také v různých částech světa snažila získat informace týkající se jaderných zařízení, výroby dronů lodí a ponorek. Severokorejští hackeři podle zprávy cílili nejen na západní firmy, ale například i na čínského výrobce dronů.
Podrobná, více než 130stránková zpráva popisuje systémy a metody, které používá. Zveřejňuje také identitu některých severokorejských IT specialistů.