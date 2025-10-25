ANO, SPD a Motoristé se dohodli na programu vlády, tvrdí Havlíček
Vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů se v zásadě dohodli na programu vlády, kterou chtějí tyto strany sestavit. České televizi (ČT) to dnes řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Materiál ještě projednají stranická vedení, což může vést k jeho dílčím úpravám. Minimálně hlavní teze programu v pondělí ráno představí prezidentovi Petru Pavlovi předseda ANO a předpokládaný staronový premiér Andrej Babiš.
"Jsme dohodnuti na úrovni toho vyjednávacího týmu," řekl Havlíček. Předpokládá, že program ještě proberou vedení stran rodící se koalice a bude do něj možná nutné promítnout výsledky těchto debat. "Ale troufám si tvrdit, že v zásadě jsme hotovi," prohlásil místopředseda ANO. Program dostane definitivní podobu včetně grafické úpravy a předmluvy. Babiš, který byl část týdne na dovolené, byl podle něj o výsledcích vyjednávání průběžně informován.
Do chystaného programu se podle Havlíčka podařilo "z drtivé většiny" včlenit volební program ANO, bylo však třeba respektovat i názory partnerů. "Určité kompromisy jsme tam dělali, ve finále je to společné dílo," uvedl Havlíček. Cílem byl podle něj program, který bude reflektovat "středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou tam bude zajišťovat hnutí ANO" a bude postaven konzervativně.
Jako poslední body dnes vyjednavači probírali vědu a digitalizaci. Podle Havlíčka bude obnovena funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci, který by podléhal přímo premiérovi nebo vicepremiérovi. V končící vládě měli zodpovědnost za digitalizaci jednotliví ministři. "Zaměříme se na digitalizaci stavebního řízení," řekl Havlíček. Výdaje na vědu by chtěl zvýšit nad dvě procenta hrubého domácího produktu. Slib ANO o zvýšení až na 2,5 procenta během čtyř let možná v programu nebude, připustil.
ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. ANO bude mít kromě premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.