Dvě ze tří firem chtějí letos nabírat, zvyšovat mzdy plánuje každá osmá
Téměř dvě třetiny firem chtějí do konce roku nabírat zaměstnance, zároveň ještě letos plánuje zvyšovat mzdy asi osmina zaměstnavatelů. Vyplývá to z pravidelného čtvrtletního online průzkumu personální agentury Předvýběr.CZ mezi stovkou stálých respondentů z řad majitelů, šéfů a personalistů firem.
Nabírat lidi plánuje 63 procent podniků a 56 procent jich očekává zlepšení ekonomické situace v horizontu čtvrt až půl roku. „Výrazné oživení hlásí nábor technických profesí,“ uvedl ředitel Předvýběru.CZ František Boudný.
Mzdy chce podle průzkumu ještě letos zvyšovat 13 procent firemních respondentů. „Ačkoli zaměstnavatelé hlásí poměrně dobrou kondici, trochu překvapivě ke konci roku odolávají většímu tlaku na růst výplat,“ upozornil.
Zatímco předchozí tři čtvrtletí klesala produktivita zaměstnanců, nyní naopak roste, uvedla téměř třetina zaměstnavatelů. To je nejvíc za poslední rok. Výrazně také brzdí fluktuace personálu, přitom ale personalisté hlásí nejvíce vhodných zájemců o práci.
Zaměstnavatelé plánují ve čtvrtém čtvrtletí podle průzkumu společnosti ManpowerGroup více nabírat než propouštět zaměstnance. Náborová aktivita se očekává silnější, než je pro závěrečný kvartál roku obvyklé.
Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,8 procenta na 49 402 korun. Při zohlednění inflace se v reálném vyjádření zvýšila o 5,3 procenta. Průměrná hrubá mzda podle analytiků sice v reálném vyjádření zůstává pod úrovní před pandemií covidu-19, průměrná čistá mzda je ale reálně vzhledem k daňovým změnám na rekordní úrovni.