Jaroslav Bukovský: Nastal čas levně nakoupit vítěze příští revoluce v AI. Cestu umete Nvidia

Historie nezná příliš mnoho hrdinů, kteří by byli schopni udělat za svůj život více než jednu revoluci. Rovněž období mezi dvěma převraty, ať už politickými nebo třeba v některém odvětví ekonomiky, trvá obvykle řádově desítky let. Zavedené zvyklosti může zcela přepsat americká Nvidia. Ta umožnila svými extrémně výkonnými čipy na podzim 2022 revoluční expanzi umělé inteligence, například ChatGPT. Tento boom ve zkratce momentálně technicky probíhá na „železe“ od Nvidie jménem Hopper. Burzovně je ovšem současná vlna AI zobchodovaná nejen v akciích této americké společnosti, ale i v akciích jejích hlavních beneficientů a partnerů v oblasti výroby a vývoje. K dalším skokovým růstům není mnoho tvrdých logických důvodů a s nadsázkou lze říci, že kritičtí investoři čekají na další převratný milník. Ten je přitom za dveřmi. Revolucionářem je opět výše zmíněná technologická legenda z USA. Doba mezi dvěma převraty tak bude maximálně tři roky. Slušné tempo. O co jde?

Nvidia chystá novou čipovou platformu jménem Blackwell. Ta bude v prostředí AI zhruba pětkrát výkonnější než mikroarchitektura grafického procesoru Hopper. Umožní rozvinutí nástrojů umělé inteligence, jaké si teď většina smrtelníků nedokáže představit. AI mágové už je dnes samozřejmě vidí, ale zároveň vědí, že aktuální výkonnost hardwaru je na takové operace prostě směšně malá. Přece jen se nacházíme teprve v létě roku 2024, což je pro AI vizionáře dřevní doba výkonnosti čipů.

To se ale může během příštího roku dramaticky změnit. Symbolickým předvojem revoluce může být klidně chystaná investice Nvidie do tvůrce jazykového modelu ChatGPT, společnosti OpenAI. Někteří kritici mluví o tom, že investovat do akcií OpenAI při valuaci 103 miliard dolarů může být od Nvidie až marnotratné. Jenže Nvidia více než ostatní ví, co dělá. O potenciálu nové generace umělé inteligence má totiž díky vývoji čipů, na kterých celá legrace poběží, možná nejlepší představu ze všech.

Akcie OpenAI by určitě stály alespoň za úvahu, ty si ale na burze nekoupíte, protože společnost není obchodovaná. Teoreticky by se dal růst imaginární akcie vyvodit z vývoje valuace od posledního okamžiku doplňování kapitálu do momentálně chystaného balíku peněz. V takovém případě by to od prvních měsíců loňského roku bylo kolem dvaceti procent. A to je vlastně málo. Pozornost tedy musíme upřít jinam.

Jakou část našich životů bude možné nově řešit s pomocí umělé inteligence, zatím nevíme a ani nemáme ambici to předjímat. Co ale můžeme zkusit, je určit budoucí burzovní vítěze druhé vlny AI revoluce. Je jasné, že byznysový potenciál Blackwellu je už zčásti započten v cenách akcií všech aktérů. Zatím jde ale o natolik hustou a neprostupnou mlhovinu, že se investoři s chladnou hlavou drží raději kapku zkrátka. Pojďme se ale podívat, kdo sedí v akciové druhé řadě spektáklu jménem Blackwell a kdo z jeho příchodu a aplikace v praxi bude nejvíce těžit.

Ne, Nvidia samozřejmě není na své geniální čipy sama, tak velká koncentrace know-how na jednom místě by snad ani nebyla možná. Materiální i myšlenkové „součástky“ platformy Blackwell bere od celé řady dodavatelů, kterým tím propůjčuje status potenciálních zlatých vajec v košíku. Představme si firmy, které si mohou v příštích měsících užít dost možná i více než pět svých minut slávy.