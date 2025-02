Jaroslav Bukovský: Pět nejlevnějších akcií na Wall Street

Second handy, bazoše, tržnice…, všude tam se obvykle chodí za zbožím s nižší cenovkou a s nadějí, že zboží dobře poslouží. Stále ještě totiž existují lidé, kteří alespoň určité věci nehodlají přeplácet jenom kvůli květnaté story nebo syntetickému pocitu výjimečnosti. Co platí pro spotřební statky, platí o to víc na trhu investic. Přeplatit investici znamená vzdát se její podstaty, totiž budoucího výnosu. Nakoupit akcie draho znamená, že jste pro své úspory udělali přinejlepším totéž, jako kdybyste peníze nechali na běžném účtu.

Koupit akcie draho je zároveň zatraceně jednoduché a vlastně i logické. Ziskuchtivý makléř, obratný finfluencer či prostě jen vlastní chamtivost aktivovaná historicky růstovým grafem dokážou mnohé. Co znamená draho? Existuje jednoduchý, ne však zdaleka všemocný nástroj, který se jmenuje P/E. Srovnává cenu akcie se ziskem, který firma dokáže vygenerovat. Zní to logicky a má to svoje úskalí, jako první rychlá informace o akcii to ale může být solidním vodítkem. Čím relativně nižší poměr P/E, tím obecně asi lépe.

Americký akciový index S&P 500 se pohledem tohoto poměru obchoduje v průměru za třicetinásobek zisků firem, které jsou jeho součástí. To znamená, že trh je nejdražší za poslední téměř čtyři roky. Existují dvě názorové reflexe tohoto stavu. První, kam se řadí patologičtí přivolávači konce světa, tvrdí, že trh je předražený a tento stav je neudržitelný.

Druhý, kam se řadí patologičtí optimisté, tvrdí, že jde o nový normál a odraz „prémiovosti Ameriky“ na světové ekonomické mapě. Nestavím se ani na jednu stranu barikády. Jen dnes zkusím z trhu vyzobat kusy, které jsou podle mého nástroje aktuálně skutečně nejlevnější, tedy akcie firem, jejichž byznys můžete momentálně koupit za pár babek.

Pochopitelným úskalím P/E je fakt, že akcie s vysokou cenovkou firmy s vysokými zisky může mít stejný poměr jako akcie s nízkou cenovkou a ubohými výsledky. Samotné P/E je tedy třeba zasadit do širšího kontextu, o což se dnes pokusím. Faktem nicméně zůstává, že dobře vybraná akcie s nízkým P/E může být do budoucna vydatným výnosovým rezervoárem. Pojďme na to, pět akcií z prémiového segmentu Wall Street, které alespoň zdánlivě nabízejí za své ceny nejvíce muziky, je tu. S mnohými z nich se přinejmenším pojí zajímavé příběhy.