Představte si vítěznou politickou stranu, která ve volbách získá přízeň totální většiny elektorátu. Při tvorbě vlády nemusí sestavovat koalici a má šanci do puntíku splnit to, co předtím komunikovala svým voličům. Dobře, situace v demokraticky fungujících společnostech poněkud neobvyklá, ale stát se může všechno. Ale pozor, po poněkud nepravděpodobném A řekněme ještě podstatně méně pravděpodobné B. Během vlády této strany totiž její popularita stále a prakticky lineárně roste.

A to, aniž by strana mlžila, lhala či držela společnost propagandou, cenzurou a restrikcemi v umělé pohodě. Prostě si na okamžik představte ideální svět s tím, že popularita vládnoucí strany vrcholí přesně na konci jejího funkčního období. Kdo vyhraje následující parlamentní volby?

Bude to opět tato strana, anebo strana úplně jiná? Převáží v lidech naděje, že dosavadní strana dokáže zopakovat svůj hvězdný výkon z minulých let? Anebo obava, že strana již dosáhla mety, kdy už by v příštím období dosáhla naprosté bohorovnosti, a její další volba je tak s ohledem na riziko jejího morálního selhání už poněkud nebezpečná? Domníváme se, že přes všechny případné otazníky převáží první z možností.

Prakticky stejnému dilematu čelí investor tváří tvář grafu akcie, která je momentálně na svém historickém cenovém vrcholu. Pro pořádek dodejme, že onen graf je rostoucí trendově, tedy historické maximum není výsledkem nenadálé události, nýbrž si svůj akciový piedestal taková firma poctivě odpracovala. Že jde prostě o akcii a potažmo firmu na hranici lovebrandu, která je sice valuačně drahá, ale svou prémii má odůvodněnou. Protože tato firma opakovaně ukazuje, že umí dělat byznys lépe než ostatní.

Co tedy dělat? Zvolit opět tuto akcii a nakoupit ji i za historicky nejvyšší cenu? Anebo skepticky prohlásit, že svou byznysovou cestu už nedokáže zopakovat, a jít hledat akcii jinou, která je na tom valuačně lépe, a není na svém vrcholu ani zdaleka, a prohlásit ji za příštího vítěze? A to navzdory tomu, že tato firma doposud dělala svůj byznys hůře než špičky oboru a zhola nic v jejím profilu se objektivně nezměnilo? Prakticky je to obdobné, jako kdybyste doma ženě v rámci dobře fungujícího vztahu řekli: „Maruško, promiň, ale vysokou laťku poslední dekády prostě nemůžeš udržet v té příští. Což mě vede k tomu, že odcházím z domu a zakládám si profil na Tinderu.“

Dnešní akciový výběr bude tedy poněkud netradiční. Programově totiž nebudeme hledat akcie, které jsou potenciálně levné, ani akcie prošlé korekcí, ani budoucí vítěze, ani obory přicházející do módy, na jejichž akciích lze potenciálně dobře a rychle vydělat, ovšem s obdobnou pravděpodobností, jako kdybyste si zašli do tabáku vsadit sportku. Budeme totiž hledat akcie, které jsou momentálně nejvíc milovány a pro které platí, že nejde o lásku na jednu noc, ale o vztah mezi ní a investory, který má za sebou léta radosti a dobrých zkušeností. Prostě vztah, který investory nikdy fatálně nezklamal. Ostatně jedním ze známých investorů, kteří se netají tím, že jsou ochotni kupovat akcie na cenových maximech, je Warren Buffett. Pojďme na to.