Rovnou řekněme, že není nic těžšího než se řídit extrémně obecným pravidlem, které může působit stejně tak geniálně jako banálně. To Buffettovo základní zní: nakupovat akcie neprávem podhodnocených firem. Existuje pochopitelně tisíc a jedna cesta k určení takových akcií a každá obvykle dává různé výsledky. Proto je tak obtížné a zároveň tak lákavé stát se prostým Buffettovým epigonem. Úkol se zdá jednoduchý, ale v důsledku zjistíte, že je to totéž jako jít v noci potmě v neznámém hotelovém pokoji na toaletu.

Existuje jediný způsob, jak se přiblížit pochopení Buffettova uvažování. Je z principu špatný, protože se obrací zpět, jiný ale k mání není: Podívat se, jak se během času mění Buffettovo portfolio. A právě to bude naším dnešním úkolem: Co a kdy legendární finančník v poslední době přikoupil, a čeho se naopak zbavil. Zároveň se pokusíme najít v těchto krocích společnou linku a přijít Buffettovi, který spolehlivě poráží trh už desítky let, konečně na kobylku.