Jaroslav Bukovský: Voucher na růst aneb rodí se nové Japonsko a burzovní svět to nepochopil

Představte si následující investorskou úlohu. Máte zbytný milion na zhodnocení a musíte jej utratit na jediné světové akciové burze. Podle čeho budete vybírat? Není to zdánlivě až tak těžké. Nejprve musíte „navnímat“ vitalitu tamní ekonomiky. Mrknete na růsty HDP za posledních pět let, uděláte si nějakou představu o trendu a kouknete se na pár na sobě nezávislých prognóz. Pak se podíváte na to, jaké byznysové slovo má daná ekonomika na globální ekonomické scéně. Pokud významné, vyjedete si prognózu pro globální růst. Nakonec se podíváte, jestli taková země netrpí nějakým očividným, čouhajícím errorem, který může co nevidět všechno zmařit. Ať už je to banánová politika, trapná skladba ekonomiky anebo mladí, co chtějí dva psy, ale nechtějí žádné děti. Když tímhle martyriem projdete, můžete mít vyhráno. A zároveň nemusíte. V některých zemích to prostě chodí jinak.