Co zaznělo na SHIFTS? Přečtěte si nejzajímavější myšlenky od Šmejce, Kurze i Housela
Svět dnes prochází neustálými posuny. Kdo s nimi chce držet tempo a neztratit se v turbulentní době, mohl ve čtvrtek 6. listopadu zamířit do pražského hotelu Clarion na konferenci Shifts pořádanou e15. Pokud jste však na místě být nemohli, nebo si jen po nabitém a inspirativním dni potřebujete v hlavě uspořádat všechno zásadní, přinášíme vám přehled nejzásadnějších myšlenek, které na třetím ročníku Shifts zazněly od předních českých i světových osobností ze světa byznysu a politiky.
Morgan Housel: recept na finanční úspěch
Autor světového bestselleru Psychologie peněz Morgan Housel nabídl svůj recept, jak uspět ve světě financí. „Aby se vám dlouhodobě finančně dařilo, musíte mít tak trochu rozštěpenou osobnost. Měli byste věřit, že za dvacet let bude svět lepším místem a zároveň si být pesimisticky vědom toho, jak je svět kvůli svým geopolitickým, makroekonomickým nebo demografickým rizikům křehký,“ vysvětloval.
Přidal také návod, jak nakládat s financemi. „Peníze spořte jako pesimista, investujte jako optimista s vidinou, že když si zachováte tento přístup dostatečně dlouho, budete po zásluze odměněni,“ dodal.
Sebastian Kurz: zbytečné regulace
Bývalý rakouský spolkový kancléř Sebastian Kurz ostře kritizoval možné evropské regulace mířené na americké technologické firmy. „To nás jen zbytečně zpomalí. Podobné přístupy nefungovaly za komunismu a nebudou fungovat ani dnes,“ uvedl.
Na evropském inovačním prostředí však vidí i světlejší stránku a tou je velké množství mladých talentovaných zakladatelů a inovátorů. „Problém je, že tito lidé často odcházejí jinam za lepšími příležitostmi. Musíme jim je nabídnout i tady. Musíme si je udržet,“ dodal.
Jiří Šmejc: osud firem v době AI
Podle Jiřího Šmejce, zakladatele investiční skupiny Emma Capital, bývalého CEO skupiny PPF a hlavního speakera letošního ročníku SHIFTS, žijeme v době, kdy se hodnota firem a celá private equity může kvůli síle umělé inteligence velice rychle měnit.
„Ve chvíli, kdy se vám něco nepovede, váš brand se může rozpadnout neuvěřitelnou rychlostí. AI agenti vyhledají vaši slabou stránku. Firmy budou také ztrácet svou pricing power. Ten, kdo má nepřiměřené marže, už je nebude moci skrývat před zákazníky, AI agenti ho nasvítí,“ řekl.
Šmejc věří, že v nové éře přežijí firmy, které mají silné know-how v daném oboru a dokážou AI rychle implementovat. „Vyhrají platformy – dostatečně velké společnosti, které nashromáždily strategickou znalost svého odvětví a dokážou ji proměnit v konkurenční výhodu.“
Matěj Turek: rozdělené Česko
Šéf private equity fondu 10X Matěj Turek, který o sobě dal naposledy vědět nákupem fotbalového klubu Dukla Praha, upozornil na rozdíly v kvalitě infrastruktury v rámci Česka. „Polovina Čechů žije v aglomeraci Praha - Brno - Ostrava, druhá polovina žije v regionech prakticky bez infrastruktury, pokud jde o zdraví nebo služby. Jednou z cest k prosperitě je urbanizace a na úrovni státu integrace v evropském prostoru,“ vysvětlil.
Štěpán Drábek: demografie versus ekonomika
Jeden z nejnadějnějších mladých českých ekonomů, teprve osmnáctiletý Štěpán Drábek, na Shifts popisoval, jak současný demografický vývoj ovlivní českou ekonomickou budoucnost. „Zhoršující se demografická křivka mimo jiné znamená, že se v příštích letech všechny politické strany budou muset orientovat primárně na důchodce, tím pádem zpomalí investice podporující hospodářský růst a ekonomika bude z podstaty zpomalovat,“ vysvětloval.
Štěpán Ašer: ideologie nad nápady
Generální ředitel a předseda představenstva J&T Banky Štěpán Ašer mluvil o regulační mašinerii Evropské unie, která brzdí ekonomiku a nutí management firem nejen z bankovního sektoru k tomu, aby nad obsahem byznysu zvítězila forma. Symbolem tohoto problému je podle něj výroční zpráva J&T Banky, která ještě před pár lety měla kolem stovky stran. Nyní má díky povinné zprávě o ESG stran 250. „Naplňování ideologií se stává důležitější než vlastní nápady. Nemůžeme ale žít v nekonečných ochranářských bariérách proti vlastní hlouposti,“ vzkázal.
Kurz Evropy podle něj není i kvůli přeregulovanosti takový, jaký by být mohl, totiž rostoucí. Česko přitom má specifický „skill set”, aby mohlo jít alespoň částečně vlastní cestou, v rozhodující míře ale bude dědicem osudu celé Evropy. „Regulace by měla až reagovat na problémy, spíše než vytvářet překážky předcházející hypotetickým problémům,“ zdůraznil Ašer.
Jakub Landovský: příprava na konflikt
Institut Solvo Ivany Tykač představil na Shifts velký výzkum nazvaný Odolnost jedince, kde srovnává několik evropských zemí. Češi přikládají ze všech zkoumaných států největší důležitost hodnotám, ale jsou velmi málo připraveni na případný vojenský konflikt. Nejmladší generace Z a Alfa nejsou nijak připraveny bránit Česko. Nemají téměř žádnou zkušenost s vojenským výcvikem.
Dobrý příklad ale dává Ukrajina, kde funguje jistá gamifikace války, kdy jednotky, které mají vysokou úspěšnost při zásahu cílů na ruské straně, si mohou sáhnout na lepší zbraně a takto se v rámci vojenské hierarchie posouvat dál. „To je něco, z čeho bychom si mohli vzít příklad, třeba i pro případný tříměsíční vojenský výcvik po střední škole,“ myslí si někdejší velvyslanec ČR při NATO a spolupracovník Solva Jakub Landovský.