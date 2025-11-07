Zrnka zloby. Pražírny jedou nadoraz kvůli sporu Trumpa a Luly, káva v USA mezitím rychle zdražuje
Americkým pražírnám kávy rychle docházejí zásoby a čekají na výsledek probíhajících obchodních jednání mezi USA a Brazílií. Ta rozhodnou, zda budou muset za nákup platit výrazně vyšší ceny. Ceny kávy tak v USA mohou už brzy překročit rozumnou hranici.
Brazilská káva, která tvoří zhruba třetinu veškeré spotřeby ve Spojených státech, se v posledních týdnech z amerického trhu prakticky vytratila poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa v srpnu zavedla 50procentní dovozní clo na brazilské kávové boby. Krok měl politické pozadí – Trump obvinil brazilský nejvyšší soud z nespravedlivého zacházení se svým spojencem, bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem. Clo tak veřejnost vnímá především jako trest pro vládu levicového prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy, Bolsonarova nástupce, který byl později uznán vinným z organizování pokusu o převrat.
Vysoké clo však ochromilo americký kávový průmysl v hodnotě 340 miliard dolarů, konstatuje agentura Reuters. Podle jejích reportérů byly importérům zadrženy zásilky, pražírny rušily dodávky (často s poplatky) a spotřebitelé nyní platí až o 40 procent víc za svůj ranní šálek kávy. Skladové zásoby se podle odhadů vyčerpají do prosince, což zvyšuje tlak na pražiče i kavárenské řetězce, aby našli nové dodavatele.
Někteří dovozci, jako například floridská Lucatelli Coffee, museli zaplatit clo i za již odeslané zásilky. Část kávy proto firma přesměrovává do Kanady, aby se clům vyhnula, i za cenu vyšších logistických nákladů. „Tohle clo není o obchodu, ale o politice – o osobní nevraživosti mezi Trumpem a Lulou,“ říká majitel Steven Walter Thomas.
Je to vidět na maržích
Dražší káva se promítla i do hospodaření řetězce Starbucks, jehož marže se v posledním čtvrtletí propadly. Generální ředitelka Cathy Smith uvedla, že vysoké náklady na kávu zůstanou problémem ještě nejméně půl roku.
Pražírny se snaží nahradit brazilské boby kolumbijskými, mexickými či středoamerickými, jejichž ceny od července stouply až o 10 procent. Brazilská káva naopak zlevnila o 5 procent, protože ji americké firmy téměř přestaly nakupovat.
Podle obchodníků zásoby kávy v USA klesnou do prosince na 2,5 až 3 miliony pytlů, tedy na kritické minimum. Spojené státy ročně spotřebují zhruba 25 milionů pytlů po 60 kilogramech, přičemž Brazílie běžně dodává kolem osmi milionů.
Maloobchodní ceny mleté a pražené kávy v amerických obchodech v září meziročně vzrostly o 41 procent na průměrných 9,14 dolaru za libru (přibližně 0,45 kg). Vyšší ceny tak přispívají k růstu inflace potravin na americkém trhu.
Prezident Lula minulý týden uvedl, že je ohledně dohody s USA optimistický a očekává „rychlejší výsledek, než si mnozí myslí“. Trump byl zdrženlivější: „Nevím, jestli se něco stane, uvidíme.“ Do té doby však cena kávy v USA pravděpodobně zůstane vysoká.