Pomalu, ale přece. Co mají Češi nejraději na investování a proč volí kolektivní cestu?
Investování se v Čechách těší většímu zájmu než kdy jindy. Jak se tuzemští investoři chovají, co mají rádi a jakou roli v jejich počínání hraje finanční gramotnost? Na tyto a mnohé další otázky jsme se ptali předních osobností české investiční scény.
Podle posledního průzkumu Asociace pro kapitálový trh (AKAT) se za investory považuje už 41 procent Čechů. Lidé hledají způsoby, jak své úspory ochránit před inflací a zároveň je přimět vydělávat, nechtějí ale trávit večery s grafy akcií a nad ekonomickými analýzami. Proto stále častěji volí fondy. Kolektivní investování jim nabízí jednoduchý vstup na trh, možnost spolehnout se na odborníky a jistotu, že jejich peníze pracují i bez každodenního dohledu.
Mladí se nebojí rizika
Pro většinu domácností představují fondy ideální kompromis mezi bezpečím a výnosem. Češi se k riziku stavějí obezřetně a investoři na kolektivních produktech oceňují především stabilitu, diverzifikaci a profesionální správu. Láká je také jednoduchost, dostupnost a nově vznikající digitální platformy s nízkými vstupními limity. Fondy tak spojují to, co je pro českého investora nejdůležitější: jistotu, přehlednost a možnost být součástí trhu. I proto je kolektivní investování dnes nejrychleji rostoucím investičním trendem v zemi. Podle dat AKAT do něj lidé vložili už přes 1,3 bilionu korun.
S rostoucí finanční gramotností se o slovo hlásí i mladá generace, která riziko vnímá jinak než jejich rodiče. Je informovanější, ochotnější zkoušet nové strategie a aktivně sleduje dění na trzích. Často jí ovšem podle odborníků chybí schopnost „nedělat nic“, tedy zachovat klid, bez něhož se dlouhodobé investování také neobejde.
„S poklesem úrokových sazeb vidíme větší chuť investovat, ale zároveň i rostoucí opatrnost kvůli vysokým cenám akcií a nemovitostí. Mnoho lidí proto volí vyčkávací taktiku, která se však dlouhodobě nevyplácí. Celkové investiční chování Čechů se příliš nemění, většina stále preferuje jistotu spořicích produktů a nemovitostí, které považují za bezpečnou volbu. Mladší generace ale přináší změnu, častěji sahá po akciích, dluhopisech nebo kryptoměnách, tedy po aktivech, která tvoří základ portfolií ve vyspělých zemích, u nás ale zatím zůstávají spíše na okraji zájmu,“ podotýká Michala Janatová, majitelka poradenské firmy JAMICO.
Spravuju si sám vs. ETF
Tuzemští investoři používají v zásadě dvě cesty, jak se dostat na trh a investovat. Jsou to ovšem cesty, které se dají kombinovat a to je možná ten nejlepší přístup. První cesta je aktivní, tedy pořízení aktivně spravovaného podílového fondu, druhá pasivní: ETF fond nebo index. A odborníci se shodují v tom, že nejlepší je kombinace. Obě možnosti se liší především v poskytnuté službě a v poplatcích s ní spojených.
„V českých fondech je dnes zainvestováno asi 2,1 bilionu korun, z toho 812 miliard ve fondech kvalifikovaných investorů a 1,3 bilionu v kolektivním investování. Největší zájem je o akciové fondy, rostou však všechny kategorie. Investoři více diverzifikují, pravidelně investuje už přes 1,3 milionu Čechů a roste i poptávka po domácích fondech s měnovým zajištěním. Finanční gramotnost se zlepšuje, i když oproti Západu má trh stále co dohánět. Zavedení Dlouhodobého investičního produktu je ale krok správným směrem,“ komentuje situaci výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.
Podle Jakuba Rochlitze, analytika webové investiční platformy eToro, která má v Česku silnou základnu investorů, však speciálně mladí čeští klienti mají v oblibě aktivní správu cestou stock pickingu, tedy investování na vlastní pěst a samostatné hledání akciových titulů do portfolia. A to už je, nutno dodat, docela komplexní disciplína, přičemž spousta těchto mladých investorů spoléhá třeba na tipy od finfluencerů, tedy influencerů v oblasti financí a investic. EToro nabízí také takzvaný copy trading, zrcadlení obchodů zkušenějších, kdy začátečník přesně kopíruje strategii vybraného ostříleného investora.
„V Česku má aktivní správa stále své místo, protože investoři jsou zvyklí spoléhat se na banky, zatímco v USA dominuje kapitálový trh. S rostoucí finanční gramotností ale přibývá zájem i o pasivní investování. Jen malé procento aktivních manažerů dokáže dlouhodobě překonat trh, a proto lidé stále častěji volí levnější pasivní fondy. Aktivní správa umí reagovat na výkyvy, ale pro většinu drobných investorů bude časem výhodnější pasivní přístup. Mladší generace je navíc odvážnější a lépe chápe dlouhodobý horizont,“ říká k tématu analytik brokera eToro Jakub Rochlitz.
Autonomní investování pod dohledem
Na českém trhu je možné zvolit také strategii, která v praxi kombinuje dva zmíněné možné postupy. Nabízí ji platforma Portu. Výjimečný projekt kombinuje vše, co mají čeští investoři rádi: pasivitu, jednoduchost a přehlednost. Platforma funguje na principu automatizovaného poradenství (robo advisory), na celý proces však dohlížejí i skuteční portfolio manažeři. Ti mohou zasáhnout v případě mimořádných událostí na trhu. Služba tak pomáhá snižovat riziko unáhlených nákupů v době, kdy se cena prudce propadá (tzv. chytání padajícího nože), protože v takových chvílích mají institucionální investoři stále mírnou výhodu v přístupu na trh.
„Zájem o automatizované investování rychle roste a z okrajové záležitosti se stává běžnou součástí finančního světa. Lidé oceňují jeho jednoduchost, nízké náklady a možnost zajistit si budoucnost bez složitého rozhodování. Technologie snižuje bariéry vstupu a pomáhá omezovat emoce, které často investorům škodí. Na Portu dnes tvoří zhruba pětinu uživatelů úplní nováčci, což potvrzuje, že přehledná a důvěryhodná služba dokáže konkurovat tradičním fondům. Věříme, že právě v jednoduchosti, disciplíně a v nízkých poplatcích je síla moderního investování,“ říká Martin Luňáček, produktový ředitel Portu.
Nejvyšší dohled se věnuje i osvětě
Česká národní banka, která drží dozor nad kapitálovým trhem, se poslední dobou více věnuje osvětě a vzdělávání investorů, což je pro vývoj nové generace zájemců o vstup do světa financí klíčové. Upozorňuje je také na podvody a pochybné nabídky, jichž je v poslední době spousta.
„Rostoucí počet investorů na kapitálovém trhu je pozitivní jev, který může mimo jiné potvrzovat zvyšující se finanční gramotnost české populace. Negativa mohou přicházet v případě, kdy lidé investují do vysoce rizikových aktiv, která nemusejí odpovídat jejich rizikovému profilu,“ podotýká tiskový mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí a dodává, že národní banka vítá zefektivňování poskytování investičních služeb a snižování nákladů pro zákazníky. Krejčí však upozorňuje, že ČNB je „technologicky neutrální a v dohledové činnosti neupřednostňuje žádný distribuční model. Podstatné z hlediska dohledu ČNB je, aby došlo k dodržení všech legislativních povinností vůči zákazníkovi, zejména plnění informačních povinností.“