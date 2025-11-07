Nová Kia K4 chce rozvířit vody nižší střední třídy. Nabízí výbavu vyšší třídy za cenu pod konkurencí
Slovenské zastoupení značky Kia Kia zveřejnilo první ceny nového hatchbacku K4 a míří přímo na soupeře jako Škoda Octavia, Volkswagen Golf či Seat Leon. Základní verze startuje na zhruba půl milionu korun a už v ní nechybí adaptivní tempomat, LED světlomety ani 12,3palcový displej s navigací. Model tak sází na agresivní cenovou politiku a překvapivě bohatou výbavu i v základním provedení, píše server Auto.cz.
Půl milionu korun dnes při nákupu nového auta není mnoho peněz; základní ceny řady modelů nižší střední třídy sice jsou i pod touto hranicí, ale se slaboučkým motorem či ošizenou výbavou. Právě tolik však stojí nejlevnější provedení nové Kie K4 v provedení hatchback a že by byla výbava nějak chudá, říci nemůžeme.
Tedy, alespoň zhruba a v přepočtu na koruny. Slovenské zastoupení značky Kia zveřejnilo ceník hatchbacku K4 v předprodeji a akční ceny začínají na 20 790 eurech, což je 506 tisíc korun. Sahají až k 31 590 eurům (769 tisícům korun) za vrcholné provedení s nejvýkonnějším motorem.
Co za zhruba půlmilion dostanete? Ve standardu jménem Silver je kromě spousty povinné elektroniky také aktivní vedení ve středu jízdního pruhu, adaptivní tempomat pro manuální i samočinnou převodovku, reflektorové LED světlomety, přední i zadní parkovací čidla, couvací kamera či loketní opěrky pro přední i zadní sedadla. Samozřejmostí je klimatizace, byť manuální, a 12,3“ centrální displej s navigací schopný bezdrátově zrcadlit smartphone.
Druhý stupeň Gold přidává sledování mrtvého úhlu, asistent pro bezpečný výstup z vozidla, který zobrazí varování, kdyby se někdo chystal otevřít dveře do cesty blížícímu se vozidlu, automatické stěrače, zatmavená zadní okna, dvouzónovou automatickou klimatizaci či samostmívací vnitřní zrcátko.
Sport i Platinum úrovně
Prostřední úroveň Sport znamená projektorové LED světlomety, LEDkové přední mlhovky, elektrickou sedačku řidiče vč. bederní opěrky, černé čalounění stropu, bezdrátovou nabíječku smartphonu či 17“ litá kola. Stejně velká kola, světlomety, sedačky a nabíječku má výbava Platinum, která stojí na úrovni verze Sport, tj. staví na Gold, jen je laděná spíš do luxusu a obsahuje audiosystém Harman Kardon.
Vrcholné provedení GT-Line nabízí oproti verzi Sport navíc 360° kamerový systém, head-up displej, ambientní osvětlení interiéru, 18“ kola, audiosystém Harman Kardon či asistenta pro předcházení srážkám při couvání, který detekuje i chodce.
K jednotlivým výbavám je možné dokupovat pakety výbavy po stránce elektronických jízdních pomocníků či hlídačů, anebo třeba vyhřívání sedadel, které nemá ani vrcholné provedení ve standardu; paket Seat, který přidává paměťovou funkci sedačce řidiče, čalounění umělou kůží a výhřev předních i zadních sedaček stojí 840 eur (20 tisíc korun).
Ke všem barvám je za příplatek 690 eur (17 tisíc korun) metalický lak, což jsou všechny kromě základní bílé a šedé Morning Haze. Na výběr je kromě celkem čtyř dalších odstínů šedé ze tří barev – modré Azure, červené Fiery a žluté Sparkling.
Konkurence oblíbených modelů
Kia K4 se tak na Slovensku svou cenou řadí pod Škodu Octavia, která stojí od 23 450 eur (571 tisíc korun), i pod Volkswagen Golf, který začíná v akci na 21 290 eurech (518 tisíc korun). Téměř na roveň je Seat Leon, který stojí od 20.890 eur (508 tisíc korun). Všechny tyto modely mají základní motor o stejném výkonu 115 koní, je to ovšem 1,5l čtyřválec, kdežto K4 má 1,0l tříválec.
Ford Focus s mild hybridem také stojí více – od 21 890 eur (532 tisíc korun). Levnější než K4 je na Slovensku Hyundai i30 hatchback s cenou od 18 840 eur (459 tisíc korun), Opel Astra s cenou od 19 790 eur (482 tisíc korun) či Citroën C4 s cenou od 19 490 eur (474 tisíc korun), a to už v mild hybridu se samočinou dvouspojkovou převodovkou.
Obdobné srovnání cen můžeme očekávat i v Česku, tedy že tu bude K4 stát zhruba stejně jako Seat Leon (v Česku od 565 tisíc korun) a méně než Škoda Octavia, kterou lze pořídit od 610 tisíc korun. A naopak, že bude dražší než Hyundai i30 hatchback (v Česku od 415 tisíc korun) nebo než Citroën C4 (v Česku od 500 tisíc korun s mild hybridem a samočinou dvouspojkovou převodovkou).