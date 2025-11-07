Zásilkovna čelí stížnostem na doručování. Reaguje zkrácením úložní doby a novou funkcí v aplikaci
Přeplněná výdejní místa, pomalé doručování a časté stížnosti zákazníků – Zásilkovna čelí mnoha stížnostem a předvánočnímu náporu. Firma proto zkracuje dobu, po kterou lze balíček vyzvednout, a zároveň do své aplikace přidává možnost nastavit si preferované doručovací místo. Opatření mají zrychlit odbavení zásilek a omezit chaos, který vrcholí s nákupní sezónou, píše server Živě.cz.
„Objednal jsem balík s doručením na mou adresu – Zásilkovna jej bez mého souhlasu přesměrovala do Z-boxu. Tohle není služba, to je chaos na kolečkách. Zákazník je ignorován, čas ztracen a důvěra absolutně zničena. Pokud očekáváte, že balík přijde rychle, spolehlivě a podle domluvy – Zásilkovna vás vyvede z omylu,“ píše pan Brhel na facebook Zásilkovny.
Sociální sítě Zásilkovny se teď, jako pokaždé před Vánocemi, plní stížnostmi uživatelů, že doručování je pomalé. Že balíky dorazí jinam, než měly. Nebo v horším případně dochází jejich k záměnám a lidem přijde něco úplně jiného, než co si objednali.
Částečným lékem na logistické problémy nadcházející nákupní špičky je zkrácení doby, po kterou budou balíčky k vyzvednutí na výdejních místech. Standardně to bylo 7 dní s tím, že šlo úložní dobu prodloužit až o dalších 14 dní. Od 3. listopadu ji Zásilkovna zkrátila na čtyři dny s možností uložení prodloužit o další dva dny.
Boxy nečeká žádná změna
Pro výdejní boxy se nic nemění. Tam mohou balíčky zůstat dva dny s prodloužením o jeden další den. U nich už holt není moc co zkracovat. Boxy se však budou plnit. I když jich přibývá, lidé teď budou čím dále více nakupovat. A Z-Boxy se teď otevírají i dopravcům třetích stran, takže budou ještě více využívané.
S tím souvisí druhá změna. Zásilkovna v těchto dnech vydala nové verze aplikací pro Android a iOS, ve kterých je možné nastavit si preference doručení. Zkrátka náhradní místo, kam balík doručit, pokud to z nějakého důvodu na to původně určené nepůjde. Zásilkovna dnes automaticky přesměrovávala balíčky na nejbližší výdejní místo s tím, že uživatel nad tím nemá kontrolu, což se nyní mění.