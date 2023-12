Jaroslav Bukovský: Wall Street může v roce 2024 prodělat až třicet procent

Kolik vynesou v příštím roce akcie na Wall Street? To je pochopitelně ve hvězdách, nicméně spolu s končícím rokem se známé americké investiční banky jaly opět vykládat budoucnost a dělat pozitivní, ale i negativní reklamu americkým akciím. Velké banky se totiž momentálně neshodnou, zda Wall Street dokáže v příštím roce vydělat. Na prognostickém stole totiž leží hned několik zásadních, ovšem do jisté míry provázaných neznámých. Prvním je strašák recese, kvůli němuž by pochopitelně zchudly firmy, lidé a ve výsledku i investoři. Druhou jsou úrokové sazby amerického Fedu, který má sice potenciál recesi odvrátit snížením úroků, zároveň je ovšem ve své politice tradičně podstatně opatrnější než třeba některé středoevropské země. A to vše závisí na míře inflace, která je ale jednoduše zcela nevyzpytatelná.