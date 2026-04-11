Když se S&P 500 zblázní, tato étéefka vydělávají. Spásnou se stala divoká sázka na tankery v nouzi
- Chaotické trhy ovlivněné konfliktem v Íránu činí z krátkodobých spekulací vysoce rizikový hazard.
- Ziskovou a stabilnější alternativou se v těchto týdnech ukázaly být diverzifikované ETF fondy.
- Nejvýnosnější z nich se zaměřují na ropu, umělou inteligenci a elektrifikaci, přičemž některé přinesly extrémní zisky.
Tak určitě jste mohli v posledním měsíci na Wall Street vydělat správnou spekulací s dokonalým timingem hromadu peněz. A to aniž byste měli v rukách insider informace, jak je tomu možná u některých spekulantů v zámoří. Stačilo k tomu jen několik nutných předpokladů. Dobře chápat konflikt v Íránu, ještě lépe mu rozumět a hlavně předjímat chování, kroky a výroky prezidenta Donalda Trumpa a konečně správně odhadnout reakci trhů na všechno předchozí.
Pak pochopitelně nebyl problém nakoupit na tržním dnu třicátého března veřejně obchodovaný fond ETF na americký index S&P 500 a bezpracně a triviálně tak do dnešního dne vydělat necelých osm procent. Dodejme, že třicátého března prakticky nic nenasvědčovalo tomu, že by válka v Íránu měla být byť i jen krátce přerušena. Trh už jen prostě nebavilo nechat se vodit na krátkém Trumpově vodítku a chtěl zažít trochu volnosti. Pokud vám to tak vyšlo, gratulujeme.
Pohybovat se po trhu ad hoc podle toho, co se děje nebo co někdo relevantní řekne, by v uplynulých týdnech připomínalo epileptický záchvat. Pochopitelně jsou tradeři se železnými nervy, šestým, sedmým a osmým smyslem, kteří si dokážou na takto kluzkém hřišti udržet puk, většina ale končí dřív nebo později finančním karambolem. A pokud nejste pravidelným úložkářem, který jednoduše posílá měsíc co měsíc peníze do fondu, záměrně nečte noviny a namísto zpráv si jde zaběhat, pak vyvstává otázka, existuje-li cosi ve smyslu zlaté střední cesty.
Vydělat na Hormuzu se dalo více cestami
Tedy něco, co aktivně a relativně slušně vydělává právě za situací podobně chaotických jako od počátku března, kdy začal konflikt v Íránu. Tržní realita totiž nabídla až překvapivě mnoho řešení, která se během této doby ukázala jako zisková a co víc: zdaleka nikoli řešení izolovaných na úrovni konkrétních akcií a majících tak úroveň loterie, nýbrž diverzifikovaných. A to v podobě étéefek.
Rovnou předesíláme, že ne všechny nástroje, které tu nastíníme, jsou dostupné tuzemským investorům. Na druhé straně typově naznačují směry, kudy se dá vyrazit, když se relevantní svět zblázní a stanou se věci, které byly ještě pár dní zpátky takřka nepředstavitelné. To je zhruba od loňského ledna sice tržním denním chlebem, ne každý ale dokáže zcela překlopit svůj systém uvažování ze systémového na chaotické a přitom ziskově uřídit svá portfolia.
Dnes si proto ukážeme několik cest, které se během těžkých zhruba pěti týdnů ukázaly nejen jako schůdné, ale které dokonce dokázaly za tuto dobu dokonce skoro pohádkově vydělat. Jedničkou v našem dnešním přehledu je totiž nástroj, který za poslední tři měsíce vydělal 540 procent. Jen připomeňme, že akciový index S&P 500 za stejnou dobu o přibližně dvě a půl procenta zeslábl, za poslední měsíc je pak na svém.
