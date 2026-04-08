Padl strašák stagflace? Burziáni bouřlivě slaví příměří, ti prozíraví mají už dávno vyděláno
- Příměří spustilo masivní tržní rally, ze které díky očekávání nižších úrokových sazeb mohou těžit nejen technologické akcie.
- Hypotetickou slevu nabízejí akcie aerolinek a cestovního ruchu, které během konfliktu drasticky oslabily a dosud nedohnaly předválečné ztráty.
- Experti varují, že obnova zničené ropné infrastruktury potrvá a riziko zvýšené inflace zcela nezmizelo.
Burzovní svět dokázal v mžiku přepnout z apokalyptické vize budoucnosti naplněné inflací a ekonomickým marasmem zpátky k očekávání hojnosti a profitu a alespoň částečně začal předstírat, že se zas tak nic moc velkého nestalo.
Příměří uzavřené mezi Spojenými státy a Íránem nastartovalo masivní rally napříč trhy a do historických maxim aktuálně chybí Evropě něco málo přes tři procenta dalšího růstu, v zámoří pak kolem pěti. Index strachu VIX během jediného dne ztratil kolem patnácti procent a prakticky se vrátil na úroveň z konce února předcházející íránskému konfliktu. Co stojí na trzích v současnosti za pozornost a kde jsou slevy spíše jen iluzorní?
„Pokud by se začal potvrzovat scénář stabilizace, otevírá se poměrně široké pole pro riziková aktiva. Nejcitlivější na tento obrat budou technologické akcie, které už nyní reagují nadprůměrně, a také kryptoměny, které fungují jako čistý projev risk-on sentimentu,“ soudí expert Purple Trading Petr Lajsek.
Právě tato aktiva mají podle něho potenciál rychlého bleskového obratu, protože byly v předchozí fázi pod tlakem kombinace vyšších sazeb a geopolitické nejistoty. Například index Roundhill mapující akcie velké sedmičky největších technologických firem je aktuálně stále sedm procent pod svým předválečným stavem.
Čas nakupovat?
„Velké americké technologické společnosti jsou aktuálně dobře oceněné a některé softwarové firmy, které jsou stále relativně levné po významných poklesech ze svých maxim,“ domnívá se analytik společnosti Fichtner Tomáš Tyl. Předválečné obavy o dopadu AI na jejich zisky považuje za přehrané. „Tyto firmy se často nacházejí hluboko pod svými férovými hodnotami. Především jde o společnosti, které stále dokáží zajímavým tempem zvyšovat zisky a tržby,“ dodává. Podle analytiků Cyrrusu je takovou akcií typicky Microsoft, který navíc patří k relativně odolným akciím, pokud jde o citlivost na růst cen ropy.
„Odvážnější investoři mohou nakoupit akcie zasažených odvětví, mezi které patří cestovní ruch nebo aerolinky,“ zdůrazňuje portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Krize smetla akcie velkých leteckých společností jako Delta Airlines, Ryanair či Lufthansa. Akcie se sice již odrazily ode dna, ale jsou stále vzdálené od svých předválečných cen.
Vítězové, poražení a ti další
Symbolem pádu odvětví ale byla maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air, jejíž akcie během konfliktu zlevnily o téměř čtyřicet procent. Drasticky utrpěly i firmy jako Booking či námořní společnosti organizující výletní plavby jako Royal Caribbean a Carnival.
Uzavření příměří vedle patnáctiprocentního propadu cen ropy zároveň přepisuje globální inflační očekávání, a tím i předpokládanou úroveň úrokových sazeb, čímž se stává příslibem ne tak drahého úvěru, jak se zdálo na vrcholu dubnového válečného šílení. To je motorem nejen technologických akcií, ale i takzvaných penny stocks.
Kupříkladu index Russell 2000 mapující americké menší firmy jen od konce března, kdy trhy už týden před vyhlášením příměří spontánně přeladily na optimistickou notu, povyrostl o bezmála šest procent.
Zlato jde zase proti proudu
Nejde jen o akcie. „Velmi zajímavý signál vysílá zlato. To by v klasickém scénáři uklidnění mělo slábnout,“ říká Lajsek. Drahý kov ale místo toho roste a zdražuje zhruba o tři procenta. „Zlato v tuto chvíli nefunguje jako klasický bezpečný přístav, ale spíše jako aktivum citlivé na měnovou politiku. Růst je tažen především osekáním sázek na další zvyšování sazeb a oslabením dolaru. V tomto prostředí se z něj stává spíše nástroj pro spekulaci než konzervativní kotva portfolia,“ dodává expert. Rostou i dluhopisy, a tím pádem klesají jejich výnosy, čímž trh obvykle rychle manifestuje méně dramatický výhled pro inflaci.
Řada investorů měla vyděláno už před uzavřením příměří. Evropský akciový index Euro Stoxx 600 vzrostl ze svých dubnových minim do úterního večera o tři procenta, dokonce bezmála 4,5 procenta pak vydělal jeho americký protějšek S&P 500. Experti navíc zdůrazňují, že reálná situace v ekonomice může být pesimičtější, než jaký obrázek vykreslují aktuální tržní data.
„Bylo zničeno mnoho zařízení na ropu a plyn. Návrat do normálu bude trvat měsíce či roky,“ zdůrazňuje analytik Capitalinked Radim Dohnal. Ceny fosilních paliv tak podle něho jen těžko klesnou na úrovně před začátkem války a naopak riziko vyšší inflace, a tak vyšších sazeb podle něho stále přetrvává.