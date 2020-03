Koronavirus a ropa spustily dokonalou bouři, říká Václav Podzimek | E15.cz

Investiční fond Alethes, spravující mimo jiné peníze majitele Jablotronu Dalibora Dědka, nabírá nový kapitál. Jeho vedení nevylučuje skok ze stamilionového do miliardového řádu. Aktuální propady na světových trzích způsobené dopady epidemie koronaviru na ekonomiku stejně jako pád cen ropy má být unikátní příležitost pro expanzi na akciovém trhu. „Akcie jsou mnohem bezpečnější, než si lidé myslí. Pokud se někdo spálil na akciovém trhu, tak je to jen proto, že k investici přistupoval nevhodným způsobem, amatérsky a bez znalosti věci,“ říká zakladatel Alethes Václav Podzimek.

Co bude současná situace znamenat pro kapitálové trhy?

Anglosasové tomu říkají „perfect storm“. To znamená takovou souhru negativních faktorů, že vznikne panika jako v pondělí 9. března. Je to velký zlom po desetiletém růstu, kdy trhy s drobnými výkyvy v podstatě jen rostly. Všichni se nechali ukolébat, že takto to bude navždycky. Takže přišlo, co muselo přijít. Trhy musejí také někdy klesat. My jsme na to čekali. Je to pro nás vítaná příležitost. Fond jsme vlastně zakládali s tím, že musí přijít okamžik, kdy trhy klesnou, přijde korekce a bude zase co nakupovat.

Takže současný propad trhů by nastal tak jako tak, jen se čekalo, jaké vnější faktory pád spustí?

Propad čekám už tři roky. Trhy byly tak vysoko, že korekci by spustilo snad už cokoliv. Koronavirus ale nečekal nikdo. A k tomu se ještě přidaly ceny ropy. To už jsou dva silné impulzy. Ale kdyby nepřišel koronavirus a ropa, přišlo by něco jiného. Kupců už bylo málo a ti rozumnější se stali prodejci.

Znamená toto všechno začátek nové krize?

To se mě ptáte na krátkodobý horizont, který neumím odhadnout. Může přijít – a logicky by nějaká krize měla přijít, když už tu žádná dlouho nebyla. Avšak zatím ji tady nevidím. Ale to není naše hra. Nás nezajímá, jestli tu za rok dva bude krize. Nás zajímá, aby firmy, které kupujeme, byly za deset let hodnotnější než dneska.

Pokud se podíváte na situaci před minulou recesí a na dnešek, jaké vidíte paralely a odlišnosti?