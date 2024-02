Rapidní růst dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk nepřestává udivovat burzovní analytiky. Výrobce „zázračného“ léku na obezitu se nedávno stal už 14. nejhodnotnější firmou světa . Jeho tržní kapitalizace přesáhla 540 miliard dolarů, tedy zhruba 12,7 bilionu korun. Přeskočil tak třeba největší americkou banku JPMorgan Chase nebo obchodní řetězec Walmart a dotahuje se na vydavatele platebních karet Visa. Letos navíc chystá výrazné rozšíření výroby. Vyplatí se zařadit si akcie Novo Nordisku do svého portfolia?

Dánskému podniku, který vede sedmapadesátiletý Lars Fruergaard Jørgensen, se loni podařil obrovský prodejní majstrštyk, jaký odvětví nezažilo od konce devadesátých let, kdy americký Pfizer poprvé uvedl na trh průlomovou tabletku na podporu mužské erekce Viagra. Důvodem jsou přípravky Novo Nordisku Ozempic a Wegovy, původně určené na léčbu cukrovky, z nichž se vyklubaly mimořádně účinné prostředky na hubnutí. Firma v minulém roce nestíhala uspokojit vysokou poptávku, její tržby z prodeje těchto léků stouply o šedesát procent a nyní plánuje masivní investice do svého dalšího rozvoje.

Mateřská společnost Novo Nordisku Novo Holdings minulý týden oznámila, že převezme za 16,5 miliardy dolarů předního amerického producenta léků Catalent, díky čemuž bude schopna významně rozšířit výrobu. Tím její expanze ani zdaleka nekončí. „Do roku 2030 chceme proinvestovat sedm miliard dolarů ročně a v následujících pěti letech pět miliard ročně. Máme více peněz na investice než kdykoli předtím,“ uvedl v pondělním rozhovoru s deníkem The Financial Times šéf Novo Holdings Kasim Kutay.

Také zájem investorů o v současnosti nejhodnotnější evropskou firmu stále neupadá. Akcie Novo Nordisku za letošní rok zdražily přibližně o pětinu na 832,8 dánské koruny za kus a aktuálně atakují své historické maximum. Přestože by jejich hodnota mohla podle expertů v letošním roce klesnout, v dlouhodobém horizontu dává investice do dánského podniku smysl.

„Akcie Novo Nordisku jsou v současné době ohodnocené velmi vysoko. I když lze očekávat další dvouciferný růst tržeb podniku, krátkodobý propad hodnoty jeho akcií i o více než deset procent by mě nepřekvapil. Pro dlouhodobé držení jsou ale cenné papíry této společnosti vhodné,“ míní analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. „Firma má před sebou pěkný růstový potenciál hospodaření, nicméně po předchozím silném růstu už akcie ve svém ocenění tento potenciál do velké míry zahrnují a nyní bych byl s nástupem do nových pozic opatrnější, případně počítal s investičním horizontem alespoň tři roky,“ přidává se akciový analytik České spořitelny Jan Šafránek.

Stejné doporučení mají odborníci i pro celý farmaceutický sektor, který se po skončení covidové pandemie v uplynulých dvou letech potýkal spíše s útlumem investorského zájmu. „Farmaceutické odvětví jako celek je v letošním roce opět jedním z preferovaných sektorů mezi světovými analytiky. Svým charakterem dává smysl spíše pro defenzivněji orientované investory. Vhodné pro investici je díky diverzifikaci v odvětví formou ETF,“ doporučuje analytik společnosti Cyrrus Filip Dvořáček.

„Farmaceutický průmysl je z dlouhodobého hlediska možná nejstabilnější odvětví vůbec,“ potvrzuje Tomčiak. Investoři si však podle něj musejí dávat pozor na rozdílný vývoj různých firem z oboru. „Teď se daří Novo Nordisku nebo Eli Lilly, a jiným zavedeným firmám už tolik ne. Karta se ale může obrátit, pokud budou na trh uvedené další připravované léky. A těch je v plánu od různých farmaceutických společností skutečně mnoho,“ vysvětluje.

Prudký vzestup Novo Nordisku v posledních měsících dokonce vyvolal obavy o zranitelnost dánského hospodářství. Dánský hrubý domácí produkt se totiž kvůli němu stává podobně jako před lety ten finský až příliš závislým na výkonu jediné firmy. „Momentálně tvoří Novo Nordisk přes 63 procent dánského akciového indexu OMX Copenhagen 20. To samozřejmě podtrhuje extrémní expozici dánského akciového trhu i celé tamní ekonomiky na výkonnost firmy Novo Nordisk a srovnání s Finskem a jeho někdejší expozicí na Nokii se zde přímo nabízí,“ podotýká Dvořáček.

Tato expozice na druhé straně nemusí podle analytika Cyrrusu skončit negativně a jako příklad uvádí tchajwanskou společnost TSMC, díky které je Tchaj-wan světovou jedničkou v oblasti výroby čipů už celá desetiletí. „Myslím, že je rozhodně lepší mít jednu takto obrovskou nadnárodní společnost, než nemít žádnou,“ souhlasí Tomčiak.