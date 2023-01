Investice do dluhopisů ropných společností se vyplatí, je nutné ale vybírat | E15.cz

Těžaři ropy v Severním moři mnohdy financují své aktivity na kapitálovém trhu pomocí dluhopisů. Povědomí o těchto firmách je relativně malé, přestože se často jejich náklady na vytěžený barel pohybují v pásmu pouhých dvaceti až třiceti dolarů. Současná cena ropy Brent je v pásmu osmdesáti až devadesáti dolarů za barel.

Cena by se mohla propadnout na polovinu a několik let tam zůstat, aniž by to ohrozilo splácení jejich dluhu. Ti, které bychom považovali za výnosově zajímavé, jsou však zároveň ti, kteří ztělesňují tzv. single asset risk (riziko jednoho aktiva). Není to doslovně jeden vrt, ze kterého se těží, ale menší ropné společnosti bývají zpravidla fixovány na jednu oblast.

Co určuje cenu ropy?

S tím souvisí takzvaný execution risk, kdy například prosakování jednoho z vrtů může zastavit těžbu v celé oblasti stejně jako potíže při výstavbě mohou zpozdit projekt o několik let, či jej zastavit. I relativně malí těžaři však operují v několika ropných polích a účastní se (často v partnerství s největšími hráči oboru) těžby z desítek vrtů.

V neposlední řadě je zde také riziko změny ceny samotné ropy a její volatilita. Těžařů se však krátkodobé výkyvy na pár dnů de facto netýkají, pro ně je důležitá střednědobá a dlouhodobá úroveň. Seriózní firmy využívají zajištění ceny na několik kvartálů dopředu. Mnohdy zajišťují přes polovinu své produkce, což i investorům přidává na spolehlivosti odhadů hotovostních toků.

Po krasojízdě akcií „ropáků“ jsme s kolegy v J&T Investiční společnosti z nich značnou část zisků vybrali, v některých případech se zisky blíží stu procent. Stojí však za zvážení zůstat v sektoru pomocí firemních dluhopisů těžařů ropy v Severním moři, které umějí na následující jednotky let nabídnout výnos zhruba deset procent ročně. S perspektivou sektoru v J&T nadále souhlasíme.

