Kde vládnou ženy? V čele žebříčku překvapivých zemí stojí africký stát s temnou minulostí
Rekordních 67 žen dnes zasedlo do nově zvolené Poslanecké sněmovny – nejvíce v historii Česka. I tak však ženy tvoří jen třetinu dolní komory. Na světě přitom existují země, kde se role obrátily: ženy tam drží polovinu, nebo dokonce většinu poslaneckých mandátů. A nejde přitom o typicky rovnostářskou Skandinávii, jak by se mohlo zdát, ale o překvapivé státy z Latinské Ameriky, Afriky nebo dokonce z Blízkého východu. O které státy konkrétně jde? Podívejte se v žebříčku níže, který vychází z dat IPU Parline.
10. – 9. Island
46 % žen v dolní komoře parlamentu
Island je známý svou silnou tradicí genderové rovnosti. Překvapivě je ale pouze jedním ze dvou evropských zástupců mezi deseti státy s největších zastoupením žen. Po loňských volbách ženy obsadily 29 z 63 křesel.
10. – 9. Austrálie
46 % žen v dolní komoře parlamentu
Stejný podíl žen jako Island má v dolní komoře svého parlamentu také Austrálie. V parlamentních lavicích sedí 69 australských žen z celkového počtu 150 poslanců. Jejich počet navíc v posledních letech s každými volbami strmě roste, za posledních deset let se zdvojnásobil.
8. Kostarika
49,1 % žen v dolní komoře parlamentu
Kostarika je jedním z lídrů Latinské Ameriky, pokud jde o zastoupení žen v politice. Země dlouhodobě podporuje rovnost pohlaví prostřednictvím legislativních kvót a závazných pravidel pro kandidátní listiny. Po posledních volbách tvoří ženy v kostarickém parlamentu téměř polovinu všech zástupců.
7. – 6. Spojené arabské emiráty
50 % žen v dolní komoře parlamentu
V roce 2019 byly Spojené arabské emiráty (SAE) první zemí v oblasti Perského zálivu, která zavedla povinnou kvótu pro ženy v národním shromáždění. V současnosti mají ženy 50 procent křesel ve federálním parlamentu. Tento krok ukazuje, jak i konzervativní regiony mohou dosáhnout pokroku ve zvyšování ženské účasti v politice.
7. – 6. Andorra
50 % žen v dolní komoře parlamentu
Andorra je skvělým příkladem toho, jak i malá země (s pouhými 82 tisíci obyvateli) může stát v čele změn. Andorrský parlament je nyní rozdělen přesně na polovinu mezi muže a ženy. K tomuto cíli pomohla legislativa z roku 2022, která stanovila pravidla pro volební kandidátky. Konkrétně zákon určil, že každé pohlaví musí na kandidátních listinách tvořit minimálně 40 procent z celkového počtu kandidátů.
5. Mexiko
50,2 % žen v dolní komoře parlamentu
Mexiko se pyšní jedním z nejvyšších podílů žen v politice v Latinské Americe. V roce 2019 byla zavedena povinná kvóta pro rovné zastoupení žen a mužů na kandidátkách ve všech politických stranách. Tato změna vedla k výraznému nárůstu počtu žen v mexickém parlamentu, který dnes tvoří více než polovinu všech poslanců. Rovné zastoupení mužů a žen panuje také v Senátu, tedy v horní komoře mexického parlamentu.
4. Bolívie
50,8 % žen v dolní komoře parlamentu
Bolívie je příkladem země, která prosadila rovnost pohlaví v politice díky „zipovému systému“. Ten zajišťuje, že každá kandidátní listina obsahuje střídavě muže a ženy. Tento zákon vedl k rekordnímu zastoupení žen v národním parlamentu.
3. Nikaragua
55 % žen v dolní komoře parlamentu
Nikaragua je v žebříčcích zastoupení žen v parlamentu paradoxem. Patří k zemím s nejnižší úrovní demokracie, přesto ženy obsazují více než polovinu poslaneckých křesel. Důvodem jsou volební zákony podporující paritu pohlaví, zejména kvóta z roku 2009, která garantuje zastoupení minimálně 50 procent žen na kandidátkách prostřednictvím již zmíněného zipového systému. Přestože tento model zajistil rovnost v počtech, v politické realitě ale chybí skutečná soutěž a opozice má minimální prostor.
2. Kuba
55,7 % žen v dolní komoře parlamentu
Na Kubě tvoří ženy více než polovinu členů Národního shromáždění. Tento vysoký podíl žen je výsledkem politiky rovnosti pohlaví, která má kořeny už v době Kubánské revoluce v roce 1959. Vláda tehdy začala systematicky podporovat vzdělávání, pracovní příležitosti a politickou účast žen. Přestože je kubánský režim autoritářský, v otázkách genderové rovnosti patří k nejprogresivnějším na světě. Potvrzuje to i nedávné uzákonění manželství osob stejného pohlaví.
1. Rwanda
63,8 % žen v dolní komoře parlamentu
Absolutním překvapením žebříčku je Rwanda. Asi málokdo by čekal, že země, která v devadesátých letech zažila genocidu etnické skupiny Tutsiů, bude dnes patřit ke světovým lídrům v zastoupení žen v politice. Ženy drží dvě třetiny křesel v dolní komoře parlamentu. Po roce 1994 vláda vsadila na zapojení žen jako klíč k obnově země a stabilizaci společnosti. Ústava proto zaručuje, že ženy musí tvořit alespoň 30 procent všech veřejných funkcí, a kvóty se rychle promítly do praxe.
Dnes je Rwanda považována za vzor pro ostatní rozvojové země. Kombinuje přísné zákonné kvóty s aktivní podporou ženského vzdělávání a podnikání. I přes autoritářské prvky tamního režimu platí, že v otázce rovnosti žen a mužů nemá Rwanda konkurenci.