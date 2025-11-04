Strnadova AviaNera má první akvizici. Koupila srbského konstruktéra motorů pro bezpilotní systémy
Zbrojař Michal Strnad stvrzuje své ambice v oblasti bezpilotních prostředků. Do své nově vzniklé společnosti AviaNera Technologies kupuje majoritu v srbské společnosti MUST Solutions, která pro bezpilotní systémy vyvíjí motory. Strnadova Czechoslovak Group získá 51procentní podíl od zakladatele Vladimira Jazareviće, který si ponechá zbylý podíl. Výši transakce strany nezveřejnily.
Společnost MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems and Technology Solutions) sídlí v Bělehradě a specializuje se na vývoj a výrobu pohonných jednotek pro bezpilotní letecké systémy vyšší kategorie. Jejím vlajkovým produktem je podle CSG dvouproudový motor, který je efektivitou svého provozu jediný svého druhu v Evropě. Díky tomu tento pohon nabízí výrazně nižší spotřebu paliva v kombinaci s dlouhým doletem. Kromě něj firma nabízí i motor určený pro lehčí bezpilotní systémy.
„Akvizice MUST Solutions představuje první konkrétní krok v plnění naší strategie v oblasti UAS, tedy bezpilotních prostředků, kterou jsme oznámili se vznikem společnosti AviaNera Technologies. Chceme získat špičkové technologie a know-how v oblasti pohonných jednotek, které jsou klíčovým komponentem a často i úzkým hrdlem při vývoji a výrobě moderních bezpilotních prostředků,“ uvedl Michal Strnad, majitel CSG. „Je to první krok na cestě k vertikální integraci, která nám umožní vyvíjet a vyrábět kompletní systémy,“ dodal.
Společnost MUST Solutions byla založena před šesti lety a zaměstnává tým specialistů v oblasti mechanické elektroniky a leteckého inženýrství. Disponuje vlastním vývojovým zázemím a prototypovou dílnou se schopností malosériové výroby. Hospodářské výsledky firmy nejsou veřejné a CSG je nechtěla komentovat. Podle informací e15 však finančními výsledky srbská společnost zatím nevyniká a pro CSG je klíčové hlavně její know-how.
AviaNera plánuje do společnosti v nejbližších letech investovat miliony eur. Cílem je rozšíření kapacit pro sériovou výrobu motorů určených pro obranné i civilní aplikace. „Zázemí skupiny CSG a společnosti AviaNera umožní společnosti MUST Solutions rychlý růst. Už v roce 2026 počítáme s dodávkami vyšších stovek motorů našim zákazníkům. Výrobu chceme postupně rozvíjet v Evropě, a to včetně naší domovské České republiky, dále pak v Asii i ve Spojených státech, přičemž vývojové centrum zůstane v Srbsku,“ vysvětluje Pavel Čechal, šéf společnosti AviaNera, který dříve působil jako výkonný ředitel českého výrobce leteckých motorů PBS Group.
„Nejde nám jen o růst objemu výroby, ale i o rozšíření produktového portfolia. Pokračujeme intenzivně ve vývoji nových pohonných jednotek s vynikajícími parametry, které bychom chtěli uvést na trh v příštím roce,“ doplnil.
Skupině CSG se ve své divizi AviaNera Technologies podařilo v krátké době doplnit špičkový manažerský tým o výrobní kapacitu s vlastním know-how, zhodnotil expert na fúze a akvizice ze společnosti EY Petr Kováč.
„Aktuální poznatky z konfliktů na Ukrajině nebo v Gaze ukazují potřebu rozvíjet oblast bezpilotních letounů a zmíněné pohonné jednotky míří do kategorie sofistikovaných bezpilotních prostředků. Propojením vývoje v rámci CSG se srbskou firmou rázem vzniká důležitý hráč na trhu a synergie z tohoto propojení jsou evidentní,“ říká Kováč. „Podle naznačené strategie přitom nejde jen o rozšíření produktového portfolia o další výrobek, ale o otevření celého nového trhu globálního rozsahu,“ dodal.
Akvizice MUST Solutions je podle CSG důležitým krokem na cestě k budování nové divize jako významného pilíře podnikání skupiny. Její růst má probíhat prostřednictvím dalších akvizic a partnerství a také pomocí synergií s jinými společnostmi ze skupiny CSG.
Globální zbrojní průmyslově-technologickou skupinu CSG vlastní český miliardář Michal Strnad. Skupina, která zaměstnává více než 14 tisíc lidí, neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní obchodní aktivity. Naposledy v pondělí holding oznámil, že kupuje výrobce hydraulických systémů Hydraulics se závodem ve Slopném na Zlínsku. Cena transakce se podle tržních odhadů pohybuje kolem 400 milionů korun, napsal server Hospodářské noviny. Dokončení akvizice podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.