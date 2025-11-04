Z kuchyně skočíte šipku rovnou do postele, trendem jsou malé byty 1,5+kk, tvrdí Hauerland z Fidurocku
Hodnota nemovitostí v Česku stále láme rekordy. Kdo chce nakupovat, neměl by váhat – a podle odborníků ceny ještě porostou. „Především ceny bytů v širším centru velkých měst, jako jsou Brno nebo Praha, mají velký potenciál k růstu, podobně jako je tomu v západních metropolích,“ říká ve FLOW zakladatel nemovitostní investiční skupiny Fidurock David Hauerland.
Podle Hauerlanda totiž stále není tak velký rozdíl mezi cenou bytů v okrajových částech metropole, jako je například Zličín, a atraktivními lokalitami okolo centra, jako jsou pražské Vinohrady či Vršovice. Rozdíl cen se podle něj bude zvětšovat podobně jako v západních metropolích typu Londýn, Paříž nebo Mnichov.
„V Česku dosud nebyla dostatečná kupní síla v luxusnějším segmentu. Nyní ale vidíme, že například na Vinohradech jsou kupující ochotni připlatit si za kvalitu významně vyšší cenu, než je v okolí,“ vysvětluje Hauerland.
Rada mladým: Nečekejte, kupte byt hned po škole
Investice do nemovitostí se podle něj vyplatí a není nedostupná ani pro mladé lidi. Radí jim koupit si malý startovací byt a vzít si na něj hypotéku co nejdříve – ideálně hned po škole.
„Snažím se hlavně mladé inspirovat k tomu, aby nečekali s investicí a kupovali byt co nejdříve, než si pořídí rodinu a děti. Když je vám 27 let a máte nízké náklady, jste v jiné situaci než ve 33 letech, kdy máte malé dítě a ženu na mateřské. Proto radím pořídit si byt, který díky pákovému efektu vytváří základ pro další bydlení v životě. Je prokázané, že ceny nemovitostí porážejí inflaci,“ vysvětluje Hauerland. Mladá generace má podle něj však jiné priority, je zvyklá fungovat jinak a chce mít vše hned – takzvaně „on demand“.
Byt = místo k přespání
Skupina Fidurock působí v Praze a v Brně, kde opravuje činžovní domy a pronajímá byty. Podle Hauerlanda se snižují nároky lidí na velikost bytu, který často slouží především jako místo k přespání.
„Pohodlný byt 2+kk může dnes mít 45 metrů čtverečních, když se chytře navrhne. Nepůsobí pak stísněně,“ míní Hauerland. Právě o byty 1+kk a 2+kk je podle něj největší zájem. Trendem jsou pak byty 1,5+kk.
„Je to větší 1+kk, kde máte oddělenou obytnou část a spací část třeba nějakým závěsem. Je to vhodné pro singles i páry – z obytné části můžete jen skočit šipku do postele,“ upřesňuje investor s úsměvem.
Fidurock se kromě nájemního bydlení věnuje i vlastním developerským projektům. Jedním z nich je například vznikající bytový projekt NEAR Living v Praze na pomezí Karlína a Palmovky. Nabízí 212 bytů o velikosti od 1+kk do 4+kk. Projekt se začne stavět nyní v listopadu, ale čtyřicet bytů je už prodaných. Podle Hauerlanda je navzdory vysokým cenám o koupi bytů velký zájem.
