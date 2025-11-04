ČEZ začal stavět solární elektrárny s Huawei. Čína vládne trhu a rizika jsme ošetřili, říká firma
Polostátní energetická společnost ČEZ nedávno zprovoznila velkou fotovoltaickou elektrárnu poblíž Litvínova. V rámci revitalizace ploch po ukončené těžbě hnědého uhlí tam vznikly solární panely o výkonu 18,8 MW. Dodavatelem významných komponent projektu je podle informací e15 čínský podnik Huawei, proti němuž od roku 2018 platí bezpečnostní varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Huawei sice kvůli tomu a americkým sankcím částečně vyklidil pole v oblasti telekomunikačního a IT byznysu, v solární energetice však postupně obsazuje trh. ČEZ s firmou chystá ještě větší spolupráci.
Huawei do litvínovské fotovoltaické elektrárny ČEZ dodává střídače, které se starají o překlápění energie ze solárních panelů do elektrické sítě. Střídače má čínský kolos instalovat také do chystané další solární elektrárny s výkonem ve vyšších desítkách MW a přihodit by měl i některé další prvky. Pravděpodobné jsou i další projekty.
NÚKIB koncem roku 2018 vydal proti Huawei varování týkající se hlavně 5G sítí a dalších systémů, podobně jako další, hlavně západní státy. Čínská společnost se i kvůli tomu začala více soustředit na nové obory a vytvořila sekci Digital Power, zabývající se právě solární energetikou. Jak e15 informovala letos v létě, Huawei se po několika letech poklesu byznysu na českém trhu podařilo vrátit k růstu. Důvodem jsou právě úspěšné dodávky do energetického byznysu. Huawei a další čínští dodavatelé rychle obsadili trh.
