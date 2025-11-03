Vyvarovat se poklesků i snobství. Idealisticky stavěná Kellnerova vila ve Vraném je na prodej
Městečko Vrané nad Vltavou nedaleko Prahy vyhlíží poutavou realitní transakci. Na prodej je vila podle návrhu architekta Jiřího Pleskota, kterou si jako své místo pro život svého času vybral zesnulý finančník Petr Kellner. Renáta Kellnerová, zapsaná v katastru jako přímá majitelka, nyní nemovitost nabízí zcela obyčejnou cestou – na portálu Sreality.
„Nabízíme jedinečnou příležitost vlastnit jednu z nejvýznamnějších rodinných rezidencí v okolí Prahy,“ uvádí inzerát na portálu Sreality, který vilu oceňuje na téměř padesát milionů korun. Nemovitost, která letos slaví své třicáté narozeniny, získala ihned po dokončení čestné uznání poroty Grand Prix Obce architektů v kategorii Novostavba. Vila, jejíž velká část je skryta za popínavými rostlinami, nabízí novým majitelům téměř 500 metrů čtverečních neotřele řešeného prostoru, v němž nechybí ani suterénní bazén.
„Požadavky investora umožňují realizovat ideály bydlení podle nejlepších západoevropských tradic, tak jak byly skvěle interpretovány například českou meziválečnou architekturou a dále rozvíjeny v zemích vyspělého světa navzdory pokleskům různých pseudoidejí,“ uvádí ke stavbě vily autorský AP Ateliér Josefa Pleskota a Radka Lampy na portálu Archiweb. Požadavkem bylo mimo jiné maximálně integrovat dům se zahradou, využít uspořádáním hmot výhledy směrem k břehům Vltavy a současně neznehodnotit dispozici domu touto téměř severní orientací.
„Nepodlehnout obyčejnosti a zároveň nezabřednout do snobské nabubřelosti či drahé lacinosti. Exkluzivitu a výjimečnost zvládnout ryze architektonickými prostředky tak, aby výsledkem byl krásný a užitečný prostor, doplněný krásnými a užitečnými předměty,“ zdůraznili architekti ateliéru AP. Dodali, že záměrem bylo také nepoužívat přírodní materiály k „pokryteckému maskování stavebního činu“. Samotný zprostředkovatel prodeje vilu nekomentoval. Rodina zesnulého finančníka ji nabídla k prodeji ve třetím říjnovém týdnu.
Podle realitních expertů je trh na podobnou nabídku připraven. „Určitě je v Česku poptávka po prémiových nemovitostech, v tomto případě ji navíc podporuje známé jméno architekta a původního majitele,“ říká majitel realitní kanceláře RE/MAX Horizont Štěpán Gjurič. Podle něj má vila své kupce i přes řadu specifik spojených s prodejem tohoto typu nemovitostí. „Stanovení ceny je velmi obtížné, protože takových objektů není mnoho a chybí srovnání,“ dodává. Zároveň upozorňuje, že kupci podobných nemovitostí bývají velmi specifičtí a často neradi pořizují nemovitosti, které se veřejně inzerují. „Je tedy nutné mít nastavené i další prodejní kanály, nejen zveřejnit nabídku na realitních portálech a čekat, co se stane,“ doplňuje Gjurič.
Podle statistik portálu Sreality.cz se ve Vraném nad Vltavou za poslední rok prodávaly rodinné domy ve velmi dobrém stavu za průměrných 69 tisíc korun za metr čtvereční. Nového majitele nacházely zhruba po 113 dnech. „U specifických, dražších či rozlehlejších nemovitostí se nový majitel zpravidla hledá déle než u běžných domů,“ říká Hana Kontriš, manažerka oborových služeb Seznam.cz. Předností této vily je podle ní především kvalita architektonického provedení. Jiří Pleskot je držitelem ocenění Architekt roku a jeho stavby jsou považovány za to nejlepší, co současná česká architektura nabízí.