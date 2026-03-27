Největší fond na půdorysu Československa J&T Arch musel přivřít dveře před investory, prali se o jeho akcie
- Největší investiční fond v zemi J&T Arch v roce 2025 poprvé překonal hranici 200 miliard korun aktiv, jen v posledním roce do fondu nateklo přes 80 miliard.
- Akcie fondu zhodnotily za poslední rok téměř o 16 procent.
- Poptávka investorů byla tak velká, že fond musel zbrzdit příliv investic.
Investiční vlajková loď skupiny J&T za sebou má rekordní rok. Fond J&T Arch uzavřel rok 2025 s aktivy ve výši takřka 203 miliard korun. Jen během loňska přitom do fondu přiteklo přes 81 čerstvých miliard. Brutální příliv kapitálu si dokonce vynutil nečekaný krok: zavedení poplatku pro nové peníze.
J&T Arch těžil primárně z dominance v energetickém sektoru a sázek na impérium EPH Daniela Křetínského. Za dvanáct měsíců se korunová třída fondu zhodnotila o 15,8 procenta, za čímž podle fondu stojí především robustní výkonnost holdingu EPH.
Rekordní příliv peněz
„Rok 2025 byl pro J&T Arch výjimečný nejen z pohledu výkonnosti, ale i struktury portfolia. Zájem investorů v kombinaci s velmi solidním zhodnocením portfolia vyústil v rekordní meziroční nárůst aktiv, a tak jsme na konci roku překonali další významný milník, kdy aktiva pod správou poprvé přesáhla hranici 200 miliard korun,“ hodnotí výsledky Adam Tomis, člen investičního výboru J&T Arch.
Zejména závěr loňského roku přinesl pro portfolio J&T ARCH dvě významné transakce. Skupina Energetický a průmyslový holding (EPH), v níž má fond nepřímou expozici, uzavřela v listopadu dohodu se společností TotalEnergies o vytvoření společného podniku zaměřeného na flexibilní energetické zdroje v několika evropských zemích.
O měsíc později pak J&T Arch přímo investoval 500 milionů eur, tedy zhruba 12,2 miliardy korun, do preferenčních akcií skupiny EP Equity Investment (EPEI). Fond tím získal přístup k diverzifikovanému globálnímu portfoliu a zastává tak pozici klíčového finančního partnera struktur Daniela Křetínského EPEI a VESA.
Na výsledcích fondu ve čtvrtém čtvrtletí se také významně podílela největší investice do fondu J&T Alliance, zejména díky přecenění nepřímé investice do 44procentníhho podílu ve skupině EPH, jehož výkonnost dosáhla na úroveň možného celoročního maxima. Pozitivní vliv měly také dobré výsledky Moneta Money Bank a zhodnocení investice do Emma Alpha Holding byznysmena Jiřího Šmejce.
Stopka pro nové miliardy
Paradoxně největší výzvou fondu se loni stal jeho vlastní úspěch. Extrémní příliv kapitálu totiž začal narážet na stanovené limity investiční kapacity. Skupina J&T se dlouhodobě zavázala držet v Arch přibližně polovinu kapitálu, a aby tuto rovnováhu udržela, sáhla v prosinci k zavedení takzvaného kapacitního poplatku.
Toto „vstupné“ mělo za cíl radikálně omezit příliv nových peněz, což se v číslech projevilo okamžitě. Zatímco dříve fond absorboval miliardy, v posledním kvartálu dosáhl objem úpisů osmdesát tři milionů korun.