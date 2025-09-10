Oracle vystřelil o 40 procent. Firma těží z boomu AI, eviduje extrémní množství objednávek
Akcie Oracle ve středu vyskočily o 40 procent poté, co firma oznámila ohromující čísla poptávky po cloudových službách. Společnost tak míří k historickému zisku. Cloudový gigant je na cestě k nejlepšímu dni od roku 1992 a rychle se přibližuje k hranici bilionu dolarů tržní kapitalizace. Aktuálně činí 950 miliard dolarů, upozornil web CNBC.
Firma v úterý po uzavření trhu oznámila, že její „zbývající závazky z výkonu“ (remaining performance obligations, RPO) dosahují 455 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o 359 procent.
„Tohle je skutečně historický výsledek od Oracle, pokud jde o tento backlog,“ komentoval výsledky Ben Reitzes, šéf technologického výzkumu ve společnosti Melius Research, v pořadu CNBC Closing Bell: Overtime. „Trh čekal zhruba 180 miliard dolarů v RPO, a oni mluví o čísle, které je několikanásobkem. To je ohromující.“
Oracle patří mezi beneficienty boomu umělé inteligence (AI) díky své cloudové infrastruktuře a přístupu ke grafickým procesorům Nvidia, které jsou nezbytné pro provoz rozsáhlých AI úloh. O zákazníky soupeří i s Microsoftem, Amazonem a Googlem.
Nový boháč v hledáčku
Zakladatel Oracle, Larry Ellison, má podle Bloomberg Billionaires Indexu nyní přidat ke svému majetku zhruba 100 miliard dolarů, a stane se tak druhým nejbohatším člověkem na světě, hned za šéfem Tesly Elonem Muskem.
Oracle nyní počítá s příjmy z cloudové infrastruktury ve výši 18 miliard dolarů ve fiskálním roce 2026. Firma očekává, že tento roční objem poroste v dalších čtyřech letech na 32 miliard, 73 miliard, 114 miliard a 144 miliard dolarů.
Další analytici byli výsledky doslova „ohromeni“ a „v šoku“. Gil Luria z D.A. Davidson je v pořadu CNBC Fast Money označil za „naprosto ohromující“. Analytici Wells Fargo je nazvali „zásadním potvrzením“ příležitostí spojených s AI.
Mimořádný backlog
Deutsche Bank výsledky Oracle v poznámce ve středu popsala jako „opravdu úžasné“ a zdůraznila, že firma si upevnila pozici lídra v infrastruktuře pro AI. Banka zopakovala doporučení „koupit“ a zvýšila cílovou cenu akcií ze 240 na 335 dolarů.
„Za téměř 20 let, co sledujeme Oracle a vůbec celý softwarový sektor, je jen málo čtvrtletních výsledků, které se mohou srovnat s prvním fiskálním kvartálem – ať už jde o rozsah revize, nebo o jasnost okamžiku,“ uvedli analytici.
Podle Bank of America „mimořádný backlog“ Oracle upevňuje jeho postavení jako „klíčového hráče v oblasti AI“. Banka ve středu zvýšila doporučení pro akcie na „koupit“ z předchozího „neutrálního“. „Ačkoli ziskovost AI úloh zůstává předmětem diskusí, je zřejmé, že Oracle získává podíl na velkém a rychle rostoucím trhu infrastruktury pro umělou inteligenci,“ napsali analytici.
Prognózy cloudu zastínily jinak nevýraznou zprávu o výsledcích za první čtvrtletí, kdy firma nesplnila očekávání na úrovni výnosů ani zisku.
Upravený zisk na akcii dosáhl 1,47 dolaru, zatímco analytici oslovení LSEG čekali 1,48 dolaru. Čtvrtletní tržby činily 14,93 miliardy dolarů, pod odhadem 15,04 miliardy dolarů.