Káva a hotdog z benzinky teď nově i u Václaváku. MOL mění čerpačky v servisní huby
Budoucnost čerpacích stanic nebude jen o benzinu a naftě. „Mluvíme spíš o servisních stanicích,“ řekl Ľuboš Dinka, generální ředitel MOL Česká republika, během rozhovoru na konferenci Mobility & Future, kterou pořádala e15. Více než polovina ziskovosti už plyne z nepalivového prodeje a gastronomie, značka Fresh Corner slaví deset let a míří i mimo pumpy. První „mimobenzinkovou“ pobočku otevřela u Václavského náměstí.
Čerpací stanice čeká proměna z infrastruktury pro auta na infrastrukturu pro lidi. Tak popisuje nejbližší dekádu trhu Ľuboš Dinka, generální ředitel MOL Česká republika. „Palivo nebude jen pro auta… Budoucnost míří k servisu, obsluze, gastronomii a k nepalivovému zboží,“ tvrdí. Podle něj dnes dynamiku určuje méně poptávka zákazníků a více nestabilní regulace, která komplikuje i investiční rozhodování: „Legislativní prostředí je velmi nestabilní. Pořád nevíme, jaký bude od roku 2035 finální režim spalovacích motorů.“
MOL podle Dinky nepočítá s rychlým koncem fosilních paliv, zároveň však přesměrovává pozornost k retailu a alternativám. Skupina investuje do cirkulární ekonomiky, konkrétně recyklace plastů, vodíku či do geotermální energie, a rozvíjí energetické projekty na úrovni celé skupiny. Na českých stanicích se už dnes mění mix příjmů: „Více než padesát procent ziskovosti tvoří nepalivové zboží a gastronomie,“ uvádí Dinka s tím, že realistickým cílem v horizontu deseti let je kolem šedesáti procent. Teoreticky by se ale podíl mohl blížit i devadesáti procentům, pokud by došlo k rychlému zákazu prodeje nových aut na fosilní paliva.
Fresh Corner i mimo pumpy
Tahounem proměny je gastronomie Fresh Corner. MOL v Česku ročně prodá zhruba 12,5 milionu káv a pět milionů hotdogů – právě „káva a hotdog“ jsou podle Dinky dvě hlavní položky, které dohromady dokážou pokrýt značnou část marže stanice. „Koncept se osvědčil a je úspěšný,“ říká. Firma navíc otevřela vůbec první pobočku Fresh Corneru mimo čerpací stanici, a to u Jungmannovy ulice nedaleko Václavského náměstí. Nový formát nabízí čistě občerstvení a další sortiment pro chodce; paliva či autodoplňky zde nejsou.
V centrech měst chce MOL nabízet rychlá obchodní setkání a kvalitní kávu s místem k sezení. Na benzinkách, které se mění v servisní huby, experimentuje i s netradičními doplňky – zkouší například „dog-wash“, kde si zákazníci mohou umýt psa. Benzinky na dálnicích naopak stavějí na rychlém občerstvení, dětských koutcích a na vybraných místech i na klasických restauracích s teplým jídlem.
Jedno nabíjení elektroauta denně
V oblasti nabíjení elektromobilů je MOL připraven růst, ale zatím vyčkává. V Česku má 33 vlastních stanic s dobíječkami (celkem přibližně 66 konektorů) a dalších 16 lokalit provozuje s partnerem. Provoz je však podle Dinky dnes ztrátový – pevné náklady jsou vysoké a poptávka nízká: „V průměru se u nás nabije jedno auto denně.“
Skupina proto buduje kabeláž a infrastrukturu průběžně a síť rozšíří skokově ve chvíli, kdy se výrazně zvýší počet elektromobilů. „Lidé v konečném důsledku neřeší typ auta, ale přesun z bodu A do bodu B,“ dodává. Zároveň platí, že patnáct až dvacet minut nabíjení přirozeně podporuje konzum uvnitř shopu a kavárny.
Ľuboš Dinka, generální ředitel MOL Česká republika |
Hustá síť, bílé skvrny a franšíza
Česká republika patří k nejhustěji pokrytým trhům benzinek v Evropě. „Zhruba každých čtrnáct kilometrů je nějaká stanice,“ říká Dinka. V tuzemsku je podle něj okolo osmi tisíc stanic, z toho přibližně čtyři tisíce veřejně přístupných. MOL v Česku provozuje zhruba 300 stanic a je dvojkou na trhu. Přesto vidí „bílé skvrny“ – místa, kde chybí pokrytí pro držitele palivových karet i běžné řidiče – a chce síť dál zahušťovat, mimo jiné na nových úsecích dálnic.
S tím souvisí i plán na rozšíření franšízového modelu. „Zabýváme se projektem, jak tento model rozšířit a zintenzivnit,“ říká Dinka. Konkrétní cíle MOL zatím nestanovuje; spolupráce se bude skládat případ od případu. „Pokud se nám podaří spustit několik pilotů v příštím roce, budeme rádi,“ naznačuje.
Udržitelnost: od fotovoltaiky po kompostéry
Ekologizace probíhá ve dvou rovinách: v portfoliu celé skupiny a na samotných stanicích. V Česku MOL testuje fotovoltaiku na dvojici nových stanic, řeší vlastní zdroje vody (vrty, lokální čištění) a úspory v provozu. „Využíváme bezvodé pisoáry, recyklujeme odpad, zkoušíme kompostéry na potravinový odpad,“ popisuje Dinka. Do budoucna chce skupina na vybraných místech využít i geotermální energii pro vytápění či výrobu elektřiny. Cílem je postupně snižovat provozní emise stanic a zároveň investovat do „zelených“ projektů na úrovni celé skupiny.
MOL v minulosti zkoušel i bezobslužný provoz, český zákazník však podle Dinky preferuje lidský kontakt. „Zákazník chce být obsloužen… chce, aby se na něj někdo usmál,“ říká. To s sebou nese i personální náročnost: pro 24/7 provoz je na jednu stanici potřeba zhruba sedm až osm zaměstnanců. „Naši partneři to zvládají, i když jde o náročnou službu,“ dodává Dinka s poděkováním směrem k obsluze, která často čelí nervózním řidičům.
Dinka upozorňuje, že poptávku i investice dnes ohýbá regulace a nejistota kolem roku 2035. MOL proto sází na kroky, které fungují v každém scénáři: silnou gastronomii, rychlou obsluhu, čisté zázemí a postupnou modernizaci technologií. Elektromobilitě věří, ale rozšiřuje ji racionálně: nabíjení musí uživit i obchod uvnitř stanice, jinak se náklady nevrátí. Ve městech poroste role menších poboček Fresh Corner bez čerpání, i na dálnicích se víc zaměří na pohodlí rodin a řidičů na dlouhých trasách.