Čas naučit se čínsky. Německo má nového největšího obchodního partnera, za vše může Trump
Největší export za letošních prvních osm měsíců směřoval z Německa do Číny, ukazují předběžné údaje spolkových statistiků. Německý export do USA, které byly posledních osm let největším obchodním partnerem Berlína, totiž negativně ovlivnila cla, která uvalil americký prezident Donald Trump.
V prvních osmi měsících letošního roku však obchodní výměna mezi Německem a USA činila 163,4 miliardy eur (zhruba čtyři biliony korun), zatímco obchodní výměna s Čínou dosáhla 168,2 miliardy eur, plyne podle výpočtů agentury Reuters ze statistických dat.
Vývoz z Německa do USA se v období od ledna do srpna meziročně snížil o 7,4 procenta, v samotném srpnu klesl o 23,5 procenta. „Není pochyb o tom, že americká celní a obchodní politika je významnou příčinou poklesu,“ uvedl prezident Spolkového svazu velkoobchodu, zahraničního obchodu a služeb (BGA) Dirk Jandura. Dodal, že v USA klesla poptávka po tradičním německém exportním zboží, jako jsou automobily, stroje a chemikálie.
Analytik Carsten Brzeski ze společnosti ING předpověděl, že vzhledem k přetrvávajícím celním hrozbám a silnějšímu kurzu eura se export z Německa do Spojených států zřejmě v nejbližší době nezotaví.
Export z Německa do Číny se v období od ledna do srpna meziročně snížil o 13,5 procenta. Tento pokles však z hlediska celkové obchodní výměny kompenzoval nárůst dovozu z Číny do Německa, který činil 8,3 procenta.
„Obnovený vzestup dovozu z Číny je znepokojivý,“ uvedl Brzeski. „Zejména vzhledem k tomu, že podle údajů tento import provázejí dumpingové ceny,“ dodal. Zároveň varoval, že tento vývoj nejenže posiluje závislost Německa na Číně, ale zároveň zvyšuje tlak na klíčová průmyslová odvětví v Německu, pro která se Čína stává velkým konkurentem.