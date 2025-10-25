Orbánovské Maďarsko jako investiční guilty pleasure. Tyto akcie vydělávají stovky procent
Když se řekne Maďarsko, většina lidí si zřejmě jako první vybaví tiché, a hlavně mělké vody Balatonu, a to možná s trochou nějaké té příjemné nostalgie. Pro jiného to bude čardáš, pro dalšího uherák, termály, paprika anebo třeba Rubikova kostka, Ferenc Liszt či Viktor Orbán. Prostě guláš pořádně ostrých ingrediencí. Anebo perkelt, chcete-li. Co ale bezpečně nenapadne vůbec nikoho, budou akcie.
A bude to kupodivu, protože pokud Maďarsko v posledních letech skutečně v něčem exceluje, pak je to právě výkonnost tamního akciového trhu. Představte si, že tamní akciový index BUX je aktuálně dvanáctou nejrychleji rostoucí burzou světa za poslední rok.
Kdo z vás investoval v posledním roce na Wall Street, musí mít nervy nadranc. Ne snad přímo z výkonu tamních akcií, ale z kurzu dolaru. Pád americké měny totiž neamerické investory dokázal v prvním pololetí připravit takřka o všechno, co chaotická Wall Street dokázala vygenerovat. Pro českého drobného investora bylo jednoduše klíčové, jak se vyvíjí kurz koruny vůči měně země, kam se rozhodl poslat své úspory. A dolar protentokrát zafungoval jako bolestivá past. To takový maďarský forint dokázal investora z Česka geniálně podržet. Za poslední rok se totiž i přes určité výkyvy kurz forintu ke koruně prakticky vůbec nezměnil, investor v Maďarsku tak měnový efekt své investice nemusel brát vůbec v potaz.
Ale k číslům: Maďarská burza letos vydělala 31 procent, za poslední rok pak dokonce více než 41. Zdaleka tak předčila rozhodující většinu vyspělých ekonomik světa. Na jednu stranu je to kapku záhada, protože maďarská ekonomika v posledních letech na rozdíl třeba od dynamického Polska neroste. Burzovní boom se tak týká jen části titulů, které ale investorům dokázaly v několika posledních letech a mnohdy i letos vydělat vysoké desítky až stovky procent.
Klíčové tituly jsou přitom přes určité brokery bez problémů dostupné i pro české investory. A zatímco politický kurz země může být diskutabilní, ten burzovní láká k nástupu a velké párty. Ta totiž alespoň na části tamního trhu letos stále ještě probíhá.
Dnes si tento trh v krátkosti představíme, konkrétně se podíváme na nejrychleji a nejstabilněji rostoucí akcie velikánů maďarského byznysu, kteří v posledních letech dokázali znásobit investorské vklady. Opět na rozdíl od Polska jde pro našince o vesměs neznámé tituly, jelikož maďarský byznys do Česka popravdě zatím ve větším měřítku nepronikl.
Na druhou stranu to může být zbytečná psychologická bariéra vůči trhu, který má své hvězdy mnohdy z tradičních odvětví, které stojí za to vzít v potaz. Když už ne jako základ portfolia, tak alespoň jako koření. Prostě tak jak je to Maďarsku vlastní. Pojďme na věc, ale pozor, někdy půjde i o citlivé politické sázky!
