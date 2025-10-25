Kosmetické úpravy z Bruselu. Emisní povolenky domácnostem dál přidají tisíce na účtech
Evropská komise sice v úterý představila změny v systému emisních povolenek ETS2, domácnostem však podle analytiků přesto přinesou vyšší výdaje – v řádu tisíců korun ročně. Úpravy mají podle části expertů zmírnit riziko prudkých cenových výkyvů, jiní je ale považují jen za kosmetické gesto vůči nespokojeným členským státům.
„Po posledních změnách systému ETS2 stále platí, že emisní povolenky budou znamenat nemalou dodatečnou zátěž rodinných rozpočtů. Zmírnila se sice možnost extrémních cen, ale v zásadě dosavadní výpočty zůstávají v platnosti,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.
Průměrná domácnost s menší energetickou náročností zaplatí podle XTB několik tisíc korun navíc ročně, více energeticky náročná domácnost až pár desetitisíců navíc.
Manažer Finlord Boris Tomčiak dopad na průměrnou domácnost, která využívá fosilní paliva při topení a přepravě, odhaduje i při udržení stropu 45 eur, což je jedním z cílů nových úprav, ve výši několika tisíc korun. Zároveň ale připomněl pokles cen energetických surovin, který vyrovnává růst nákladů spojený s povolenkami. Jako příklad uvedl zemní plyn, jehož cena od počátku roku klesla o 13 eur (316 korun) za megawatthodinu (MWh). „Takovýto pokles znamená do finální ceny plynu pro domácnosti dokonce větší redukci, než je naopak nárůst ceny v důsledku emisních povolenek,“ uvedl Tomčiak.
Riziko Tomčiak vidí v neudržení předpokládaného stropu, pak by energetické náklady rostly rychleji oproti nárůstu příjmů domácností, řekl. Připomněl ale příjmy z prodeje ETS2, které budou země využívat k částečné podpoře nízkopříjmových domácností nejvíce ohrožených zdražováním.
Pět mechanismů udržení cen povolenek
EK v úterý popsala pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky hodnotu přesáhne. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) změny znamenají záruku, že povolenky se udrží na přijatelných cenách a nový systém nebude mít negativní dopady na lidi, spotřebitele, malé firmy a živnostníky.
Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal ale považuje navržené změny za proklamace. „Včerejší (Úterní) návrh EK je zbytečnou komplikací schématu a jde o další zaplevelení evropského práva. Nejde o změnu k lepšímu,“ uvedl Dohnal.
Domácnost, která při topení spotřebuje deset MWh plynu ročně a najezdí 20 tisíc kilometrů ročně autem na naftu, by měla podle Dohnala zaplatit navíc 17 tisíc korun ročně. Pokud cena povolenky bude 45 eur za tunu CO2, pak by to bylo 10 tisíc korun, uvedl. Obě výše nákladů v celkovém účtu domácnosti jsou podle něj málo znatelné položky a dopad na domácnosti označil za hystericky přeceňovaný.
Také ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda kritizoval to, že komise nepřišla se zastropováním. Brusel podle něj přistoupil jen ke kosmetickým změnám. „Systém by měl být předvídatelnější a stabilnější, což ovšem nevylučuje, že cena povolenek výrazně poroste. Pouze tedy zřejmě poroste předvídatelněji a s menšími výkyvy. Což je tedy spíše výhra pro investory a spekulanty s povolenkami, ne nutně pro občany členských zemích EU, včetně Česka,“ uvedl Kovanda.
Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany.