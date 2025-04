Podle analytiků spor mezi Čínou a Spojenými státy vytváří na trhu s ropou velkou nejistotu. I když možná by bylo přesnější říci, že naopak vytváří poměrně velkou jistotu, že cla naruší poptávku i toky ropy, píše server OilPrice.com. Když Trump zvýšil celkovou celní zátěž na čínské zboží na 125 procent, opět to posílilo pesimistickou náladu na trhu. Tento krok následoval poté, co Čína oznámila uvalení cel ve výši 84 procent na americké zboží v reakci na Trumpovy původní tarify. Peking zároveň prohlásil, že bude „bojovat až do konce“.

Za této situace se ropa Brent obchodovala v době psaní článku za zhruba 65 dolarů za barel, zatímco americká lehká ropa WTI za 62 dolarů za barel.

„Můžeme očekávat, že se ceny ropy vrátí k širšímu klesajícímu trendu, jakmile opadne optimismus kolem nedávného celního odkladu,“ řekl agentuře Reuters Yeap Jun Rong, analytik společnosti IG. „Problémy na straně poptávky přetrvávají, protože růstový výhled Číny je kvůli pokračujícím odvetným opatřením v ohrožení,“ dodal.

Zatímco Washington dál stupňuje tlak na Čínu, zbytek světa získal 90denní celní odklad. K návratu původních cen ropy to ale nestačilo, protože Čína je největším dovozcem ropy na světě a druhým největším spotřebitelem po Spojených státech. Je navíc pravděpodobné, že pokles cen bude pokračovat, byť se možná na pár dní zpomalí, píše OilPrice.com.

V samotných Spojených státech už mezi producenty roste nervozita, protože cena tamní lehké ropy typu WTI v průběhu týdne klesla pod hranici 60 dolarů za barel. To je pod úrovní rentability pro mnoho těžařů a i větší společnosti mohou kvůli levné komoditě omezit své investiční plány.

České čerpací stanice na tento prudký pokles cen ropy zatím nereagovaly. Benzin se včera prodával celorepublikově průměrně za 34,9 koruny za litr a nafta vyšla v průměru na rovných 34 korun za litr, což je v obou případech jen o několik haléřů méně než před týdnem.

Analytici proto očekávají, že znatelnější pokles cen pohonných hmot teprve přijde. „Nejlevnější čerpací stanice by už příští týden mohly naftu nabídnout za cenu pod 30 korun za litr,“ míní investiční manažer společnosti Finlord Boris Tomčiak.