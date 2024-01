Meziroční inflace v Česku v prosinci opět klesla, meziměsíčně se dokonce spotřebitelské ceny podle Českého statistického úřadu snížily. Jaký dopad to bude mít na rozhodování bankovní rady České národní banky? A co to může znamenat pro vývoj cen hypoték či úročení vkladů? Více v následujících otázkách a odpovědích.