Základní sazba ČNB spadne do roka ke čtyřem procentům. Hypotéky zlevní

Rok a půl držela Česká národní banka klíčovou úrokovou míru beze změny. To se změnilo pár dní před Vánoci, když bankovní rada snížila dvoutýdenní repo sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. A vzhledem k ustupující inflaci a horšímu vývoji tuzemské ekonomiky je takřka jisté, že se v roce 2024 dostane podstatně níž. Guvernér Aleš Michl sice očekávání mírní, sazba by však podle analytiků mohla klesnout až ke čtyřem procentům. To se významně odrazí na ceně úvěrů pro podniky a domácnosti i na úročení bankovních vkladů.