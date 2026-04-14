Megatrest pro brokera oblíbeného v Česku. Poláci pokutovali XTB, jeho akcie jsou mezitím hitem
- Populární broker, jehož služby masivně využívají i Češi, dostal v sousedním Polsku obří pokutu.
- Regulátor firmu tvrdě trestá za pochybení při komunikaci s drobnými investory a za nedostatečné varování před riziky.
- Ačkoliv úřad varuje před fatálními ztrátami klientů, akcie zasažené společnosti navzdory rekordní sankci na burze dál strmě rostou.
Polský regulátor tvrdě vytrestal brokera, jehož služeb využívá i řada českých klientů. Tamní Komise pro finanční dohled uložila makléřské společnosti XTB vysokou pokutu 20 milionů zlotých, tedy přibližně 118 milionů korun. Důvodem je řada pochybení v komunikaci s investory a porušení pravidel pro řízení střetu zájmů v letech 2022 až 2023. Nejde přitom o první výraznější sankci polského regulátora vůči XTB z posledních let. Investoři do akcií brokera naopak slaví – na polské burze je totiž XTB investičním fenoménem.
Podle zjištění polského regulátora se pochybení společnosti, která masivně působí i na českém trhu, týkají období od počátku ledna 2022 do září 2023. Klíčovým problémem bylo nedodržování evropské směrnice MiFID, konkrétně v oblasti vyhodnocování adekvátnosti investičních nástrojů pro retailové klienty a nedostatečné informování o rizicích spojených s obchodováním rozdílových smluv, známých pod zkratkou CFD.
Podle vyjádření polského XTB, které má e15 k dispozici, se rozhodnutí regulátora týká především vymezování cílových skupin klientů a přijímání nových klientů, včetně registračního formuláře používaného v období od ledna 2022 do září 2023. „Jak samotný formulář, tak mechanismus přijímání nových klientů byly v dubnu 2024 upraveny v souladu s pokyny úřadu,“ reagovala na krok regulátora varšavská centrála XTB. Podle firmy zároveň zatím není rozhodnutí pravomocné a nezakládá tak v tuto chvíli povinnost pokutu reálně zaplatit. „Společnost XTB v současné době provádí podrobnou analýzu odůvodnění tohoto rozhodnutí, aby mohla určit případné další právní kroky,“ uvádí XTB.
Nástroj CFD představuje rizikový způsob spekulace, při němž drobní investoři využívají páku, která umocňuje jejich zisky i ztráty. Ostatně české webové stránky XTB v rámci informační povinnosti upozorňují potenciální klienty, že v případě 75 procent účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
Nepřesné informace jako riziko pro klienty
Zásadní výtky regulátora směřují k samotné komunikaci brokera směrem k drobným investorům. „Komise dospěla k závěru, že část sdělení poskytovaných brokerem mohla být nespolehlivá nebo nepřesná, což mohlo ovlivnit investiční rozhodnutí klientů,“ odůvodnil své rozhodnutí podle polského listu Gazeta Prawna dohledový úřad s tím, že mu chyběla u brokera i odpovídající politika řízení střetu zájmů.
Dohledový orgán podle listu zdůraznil, že transparentnost informací má v sektoru investičních služeb naprosto zásadní význam. „Každé, byť i drobnější odchýlení od standardů spolehlivosti může vést k tomu, že investor nesprávně posoudí tržní podmínky. To u produktů využívajících finanční páku nevyhnutelně vede k nečekaným a mnohdy fatálním ztrátám kapitálu,“ cituje list regulátora.
Tlak na celý sektor
Aktuální rozhodnutí úřadu představuje varování pro celý trh s retailovými investicemi. Kroky Varšavy jsou v souladu s dlouhodobým tlakem celoevropských regulátorů. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) v posledních letech opakovaně varuje před riziky spojenými s obchodováním CFD a apeluje na brokery, aby o těchto instrumentech informovali maximálně obezřetně.
Pro XTB, která patří k největším a nejrychleji rostoucím evropským brokerům a je kótovaná přímo na varšavské burze, nejde o první spor s regulátorem. Již v roce 2018 dostala od regulátora na tehdejší dobu rekordní pokutu 9,9 milionu zlotých za znevýhodňování klientů. Současná sankce z dubna 2026 tuto částku ještě dvojnásobně převyšuje. Společnost si i přesto drží silnou finanční pozici a analytici neočekávají, že by pokuta bezprostředně ohrozila její celkové hospodářské výsledky či politiku výplaty dividend. To si nemyslí ani investoři, jelikož akcie XTB vzrostly jen za poslední měsíc o necelých sedmnáct procent a v souvislosti s oznámením trestu nedošlo prakticky k žádné cenové korekci.
Trestní praxe polského regulátora je podstatně přísnější než na českém trhu. „Polský dohledový orgán Komisja Nadzoru Finansowego je ve srovnání se svým tuzemským protějškem v ochraně retailových investorů podstatně přísnější a má větší ochotu ukládat za přestupky v dané oblasti exemplární sankce,“ zdůrazňuje ekonom a partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička. Česká národní banka jako dohledový orgán nad domácími brokery sáhla historicky jen výjimečně k pokutám ve výši dvaceti milionů korun a trest uložený polské XTB dokonce převýšil sumu, kterou domácí regulátor na pokutách vybral v rámci dohledu napříč celým českým finančním trhem za celý rok 2024.