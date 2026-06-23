SpaceX dál padá, krvácí celý americký technologický sektor včetně Nvidie a Micronu
- Akcie SpaceX oslabují i během úterního obchodování.
- Citelně padají i letošní růstoví šampioni typu Sandisk nebo Micron Technology.
- Vesmírná společnost Elona Muska přesto patří k nejhodnotnějším firmám světa.
Akcie SpaceX pokračují v propadu. Jejich pokles se nezastavil ani poté, co během pondělí odepsaly 16 procent. Společnost Elona Muska ztrácela i na začátku úterního obchodování. Cena SpaceX, která vlastní i vývojáře umělé inteligence xAI, se propadá o více než dvě procenta k 150 dolarům. Na burzu vstupovala s cenovkou 135 dolarů.
Odráží tím celkovou náladu investorů, která má k euforii daleko. Za posledních pět dní klesl americký index technologických akcií Nasdaq o zhruba deset procent, podle Reuters mimo jiné ze strachu z možného zpřísnění monetární politiky Fedu. Stejně dramaticky ztrácela v předburzovním obchodování polovodičová Micron Technology nebo výrobce počítačových disků Sandisk. Celý Nasdaq zadělával v úterý na ztrátu dalších tří procent.
Důvodem je i růst pochybností nad udržitelností růstu zisků firem vydělávajících na rozmachu umělé inteligence, mezi které kromě Nvidie patří právě i Micron nebo Sandisk.
I kvůli této náladě se SpaceX propadla v žebříčku nejhodnotnějších firem světa. Minulý týden dokonce nakrátko předstihla Amazon a Microsoft a dočasně se stala čtvrtou nejcennější veřejně obchodovanou firmou světa. Aktuálně je SpaceX s valuací ve výši dvou bilionů dolarů na sedmém místě mezi TSMC a Broadcomem.
Blíží se odemykání akcií SpaceX
Obě tyto čipové firmy zaznamenaly loni desítky miliard dolarů čistého zisku, zatímco SpaceX skončila v čisté ztrátě pěti miliard dolarů. Cena akcie k poměru k tržbám je u SpaceX až šestkrát vyšší než u Broadcomu a TSMC. Investoři platí téměř 130 dolarů za každý dolar minulých tržeb.
To není jediná skutečnost, která může část investorů od nákupu podílu v Muskově korporaci odradit. Během srpna začnou Wall Street zaplavovat další balíky akcií této společnosti v držení raných investorů a fondů. Jejich podíly zatím podléhají ochranné lhůtě. „Na trh se může dostat zhruba 900 milionů akcií, zatímco dnes se obchoduje přibližně 500 milionů,“ upozorňuje portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler s tím, že spoustu venture kapitálových a private equity investorů může chtít realizovat zisky.
Analytici společnosti Morningstar už dříve uvedli, že podle jejich odhadu budoucích peněžních toků firmy by její tržní hodnota SpaceX měla dosahovat necelých 800 miliard dolarů.
Z historického hlediska by nicméně pokračující pád jejich ceny nebyl nijak výjimečný. Pokles akcií větších firem během prvního roku od vstupu na burzu je na Wall Street obvyklý, připomněl finanční poradce Kevin Greenard. Od roku 2000 jejich mediánový výnos v prvních dvanácti měsících od IPO (Initial Public Offering, upsání akcií na burzu) dosahoval minus 32 procent. „Je to běžné vystřízlivění. Růst SpaceX po IPO byl způsobený hlavně tím, že na burzu šlo poměrně málo akcií,“ komentuje situaci SpaceX Pfeiler.
Muskovy sliby ve hvězdách
Fanoušci Elona Muska a jeho firem očekávají, že finanční výsledky SpaceX zamíří ke hvězdám hlavně v okamžiku, až se tam ve větší míře budou vydávat lidé. Musk slibuje, že jeho společnost výrazně usnadní cestování k Měsíci a poté i k Marsu. Bilionář pomýšlí i na výstavbu datacenter na oběžné dráze Země. Masivní doprava lidí a materiálu mimo domovskou planetu by ze SpaceX udělala klíčového přepravce s obrovskými příjmy.
„Část investorů dostala až s příchodem SpaceX poprvé možnost investovat přímo do dominantního hráče celého odvětví. Zatímco dříve byly menší kosmické firmy často vnímány jako nepřímá sázka na růst vesmírné ekonomiky, dnes mohou investoři vlastnit samotný SpaceX,“ uvedl nedávno pro e15 analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. Někteří kritičtí komentátoři ale radí brát Muskovy sliby s obří rezervou.
„Pro mě je to aktuálně asi nejpřeceňovanější člověk na planetě. Řada lidí ho přitom vnímá jako někoho, kdo koná jenom dobro a chce z lidstva udělat meziplanetární živočišný druh,“ podivil se v rozhovoru pro e15 magazín youtuber Jakub Vejmola alias Kicom auře, která šéfa Tesly a SpaceX obklopuje. Podle Vejmoly, který se kritickému rozboru byznysu šéfa Tesly a SpaceX věnuje pravidelně, však sotva mohou megalomanské vize obhájit způsob Muskovy komunikace se zákazníky a investory.
Vejmola naráží na řadu Muskových nenaplněných příslibů. Ty se týkají právě i SpaceX. Například už v roce 2020 Musk vyjádřil „silné přesvědčení“, že lidé na povrchu rudé planety přistanou v roce 2026, možná ještě dříve. Dnes už je jisté, že k tomu nedošlo.
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