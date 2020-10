Výsledky technologických gigantů překonaly očekávání | E15.cz

Facebook

Facebook zveřejnil své výsledky ihned po skončení čtvrtečního obchodování na amerických burzách, během kterého jeho akcie raketově vyrostly o 4,92 procenta na 280,83 dolaru za akcii. Firmě provozující populární sociální sítě Facebook a Instagram se ve třetím čtvrtletí dařilo nad očekávání. Dosáhla na tržby ve výši 21,47 miliardy dolarů, tedy zhruba 503 miliard korun, což je meziroční nárůst o 22 procent. Zisk společnosti rovněž překonal předpovědi analytiků. Činil 7,85 miliardy dolarů, což je navýšení o téměř 30 procent. Počet denních i měsíčních uživatelů Facebooku vzrostl o 12 procent. Na pozitivní zprávy výrazněji reagovaly i akcie, v poobchodní fázi připisovaly až pět procent.

Twitter

Společnost Twitter zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby o 14 procent na 936 milionů dolarů, to jest 21,9 miliardy korun. Jedná se o největší nárůst od druhého čtvrtletí roku 2019. Uvedená čísla rovněž překonala očekávání analytiků, kteří tipovali růst tržeb Twitteru o 5 procent na 780,5 milionů dolarů. Sociální síť však překvapivě hlásí úbytek nových uživatelů. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku přidala pouze milion nových twitterových účtů. To je o osm milionů méně, než jaká byla očekávání analytiků. Akcie se v rozšířeném obchodování propadly asi o 10 procent, jak informovala agentura Bloomberg.

Amazon

Internetový prodejce Amazon se jednoznačně řadí ke společnostem, které na letošní pandemii vydělaly nejvíce. Také jeho výsledky za třetí kvartál překonaly odhady odborníků. Prodeje Amazonu meziročně stouply o 37 procent na 96,15 miliardy dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun. Analytici přitom v anketě společnosti Refinitiv odhadovali, že tržby budou jen 92,7 miliardy dolarů. Zisk činil 6,3 miliardy dolarů neboli 147,5 miliardy korun. Pro srovnání, ve třetím kvartále 2019 firma vydělala 2,1 miliardy dolarů. Firma k výsledkům sdělila, že čeká díky pokračování pandemie, kvůli níž mnoho lidí přesouvá nákupy na síť, meziroční růst mezi 28 a 38 procenty i v aktuálním čtvrtletí. Akcie korporace navzdory tomu v rozšířeném obchodování klesly o 1,45 procenta.

Alphabet

Tržby majitele Googlu stouply ze 40,5 miliardy dolarů na 46,17 miliardy dolarů, čili skoro 1,1 bilionu korun a vrátily se tak k růstu. Zisk 11,2 miliardy dolarů znamená prudké navýšení oproti sedmi miliardám z třetího čtvrtletí v roce 2019. Dařilo se Cloudu a kanálu YouTube. „Máme za sebou silný kvartál, konzistentní s širším on-line prostředím,“ uvedl k tomu výkonný ředitel Aphabetu a Googlu Sundar Pichai. Akcie Alphabetu ve čtvrtek do zavření burz zpevnily o 3,05 procenta a i dál přidávaly.

Apple

Ačkoli všem ostatním technologickým gigantům z takzvané velké čtyřky se dařilo, Applu překvapivě nikoli. Čtvrtletní zisk společnosti Apple klesl o sedm procent na 12,7 miliardy dolarů, tedy přibližně 297,5 miliardy korun. Tržby z prodeje telefonů iPhone zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie firmy přitom ve čtvrtek stouply o 3,71 procenta na 115,32 dolaru za kus. Po závěru obchodování v after marketu už ale klesaly asi o dvě procenta.

Starbucks

Své výsledky ve čtvrtek večer oznamovaly kromě technologických gigantů také další velké společnosti včetně nadnárodní sítě kaváren Starbucks. Ta rovněž uzavřela období s lepšími výsledky, než jaké očekávali analytici. Společnosti se dařilo především na americkém a čínském trhu. Kávový gigant vykázal ve třetím čtvrtletí pokles tržeb o 9 procent. Analytici přitom očekávali větší pokles – a to o 11 procent. Firma uvedla, že v blízké budoucnosti očekává zlepšení. V předpovědích tvrdí, že celosvětový růst tržeb by mohl během prvního čtvrtletí příštího roku vzrůst o 18 až 23 procent oproti nynějším číslům. V Číně by to pak podle Starbucks mohlo být až 32 procent.