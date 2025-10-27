Výhled na obchodní smír mezi Čínou a USA boostuje světové trhy, v Japonsku i díky tomu padl rekord
Globální akciové trhy zahájily týden růstem, když investory povzbudil rostoucí optimismus ohledně možné dohody mezi Spojenými státy a Čínou v oblasti obchodu a ukončení celních třenic z poslední doby.
Panevropský index Stoxx 600 v pondělí dopoledne přidal zhruba 0,3 procenta, navazuje na silné zisky z asijských burz. Japonský Nikkei 225 poprvé v historii překonal hranici 50 tisíc bodů a uzavřel o 2,46 procenta výše, zatímco jihokorejský Kospi vzrostl o 2,57 procenta. Pražský index PX se zatím toto pondělí drží v zelených číslech a připisuje kolem 0,99 procenta.
Také americké akciové futures před otevřením trhů signalizovaly pozitivní vývoj – futures na Dow Jones stouply o 0,6 procenta, S&P 500 o 0,8 procenta a technologický Nasdaq 100 o 1,2 procenta.
Přestože více než polovina evropských sektorů byla v pondělí dopoledne v minusu, největší zisky zaznamenaly průmyslové, technologické a těžební společnosti – tedy odvětví citlivá na globální obchodní napětí. Technologický index Stoxx Europe 600 Technology vzrostl o 1,4 procenta, Basic Resources o 0,5 procenta a Industrial Goods & Services o 0,3 procenta.
Naděje na obchodní příměří
Podle Ruperta Thompsona, hlavního ekonoma společnosti IBOSS, je růst trhů tažen především zprávami o pokroku v obchodních jednáních. „Určitě to odsouvá hrozbu dalšího výrazného zhoršení obchodních vztahů,“ uvedl pro CNBC. Dodal, že pokud jednání skutečně pokročí, mohlo by příměří vydržet déle než dosud běžné tři měsíce.
„Znamená to, že příznivý vítr, který nyní žene trhy kupředu, má další impulz,“ doplnil Thompson. Zároveň však varoval, že geostrategické napětí mezi USA a Čínou přetrvává, a připomněl, že Trumpovy nečekané plány na 10procentní cla vůči Kanadě ukazují jeho proměnlivý přístup k obchodní politice.
Opatrný optimismus
Christian Mueller-Glissmann, vedoucí výzkumu alokace aktiv v Goldman Sachs, upozornil, že růst může být podpořen i širšími faktory. „Nejsem si jistý, že právě tato dohoda vše odstartuje, ale náš základní scénář pro příští rok počítá s určitým návratem reflace,“ uvedl pro CNBC.
Podle něj banka zaujímá umírněně prorizikový postoj a sází na další růstový potenciál, přičemž se vyhýbá spekulativním obchodům. Současné tržní prostředí podle něj stojí na strukturálním optimismu, který podporuje vysoká likvidita – ta by mohla přispět k urychlení růstu v pozdní fázi cyklu, i když rizika nadále přetrvávají.