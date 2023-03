Buffett představil recept pro úspěch: Sbírejte podniky, ne akcie | e15.cz

Zakladatel hedgeového fondu Berkshire Hathaway Warren Buffett a patrně jeden z nejúspěšnějších investorů na světě říká, že on a místopředseda fondu Charlie Munger nejsou lovci akcií, ale lovci firem. Ve výroční zprávě akcionářům za rok 2022 Buffett uvedl, že receptem jejich investičního úspěchu je vstup do podniků s dlouhodobými příznivými ekonomickými ukazateli a důvěryhodnými manažery.

Buffetův přístup je známý jako hodnotové investování, kde je cílem držet se nejvýkonnějších akcií spíše než obchodovat s akciemi na základě krátkodobých cenových výkyvů, známé jako aktivní investování. Munger ve zprávě, na jejíž detaily upozornil server CNBC.com, také nastínil pravidla, kterými se oba nejvyšší manažeři Berkshire Hathaway řídí. Kromě Buffettova základního pravidla „neztrácejte peníze“ odhalil čtyři hlavní otázky, které si spolu kladou před investicí.

Rozumíte obchodu?

Kromě toho, že víte, jak podnik funguje a co nabízí spotřebitelům, chcete mít také představu o tom, kde se firma bude nacházet za deset let, ne-li ještě později. „Pokud nejste ochotni vlastnit akcie po dobu 10 let, ani nepřemýšlejte o jejich vlastnictví po dobu deseti minut,“ radí.

Má podnik trvalou konkurenční výhodu?

Buffett dále uvedl, že hlavním faktorem při výběru úspěšné investice je konkurenční výhoda společnosti, kterou přirovnává k ochrannému příkopu okolo ekonomického hradu. Čím bezpečnější a větší podle Buffetta je konkurenční výhoda, tím je pravděpodobnější, že společnost bude prosperovat po celá desetiletí. Konkurenční výhodou může být silná značka, za kterou jsou lidé vždy ochotni zaplatit, jako je například jeho oblíbená Coca-Cola, nebo jedinečný obchodní model, jako prodej pojištění přímo spotřebiteli, než prostřednictvím pojišťovacích makléřů, jako je tomu u druhé největší americké pojišťovny aut Geico.

Má vedení podniku integritu a talent?

Buffett dále uvedl, že u manažera nebo šéfa hledá tři věci: inteligenci, iniciativu a integritu. Na integritě dle něj záleží ze všeho nejvíce. „Nechceme se připojovat k manažerům, kteří postrádají obdivuhodné kvality, bez ohledu na to, jak atraktivní jsou vyhlídky jejich podnikání,“ uvedl Buffett již dříve ve výroční zprávě z roku 1989 s tím, se mu nikdy nepodařilo uzavřít dobrý obchod se špatným člověkem. S integritou přichází důvěra. To znamená, že Buffett a Munger nemusí trávit mnoho času mikrořízením každého rozhodnutí, které manažer učiní.

Má cena smysl?

Jako pasivní investoři vyhledávají Buffett a Munger společnosti, které se obchodují za méně, než je jejich vnitřní hodnota. I když neexistuje žádné univerzální měřítko hodnoty, společnosti s dlouhodobým potenciálem výdělku mívají stabilní výdělky a nízkou výši dluhu. „Když se cena akcií zdá nízká ve srovnání s hodnotou společnosti, je to příležitost k nákupu,“ doplnil Buffet. To ale neznamená, že Buffett a Munger hledají nejlepší nabídky pouze na základě ceny akcií. „Je mnohem lepší koupit skvělou společnost za férovou cenu než férovou společnost za báječnou cenu,” napsal Buffett ve zmíněné výroční zprávě pro akcionáře.

„Při nákupu podílu ve společnostech nebo kmenových akcií hledáme prvotřídní podniky doprovázené prvotřídním managementem,“ dodal. Buffet, kterému je 92 let, a ve svém výroční uvádí nejdůležitější finanční události ve fondu a vysvětluje svou investiční filozofii. Věštec z Omahy, jak se Buffetovi přezdívá, se kromě úspěchů nebojí zabývat i chybami.

„Během let jsem udělal mnoho chyb. V důsledku toho se naše rozsáhlé portfolio podniků v současnosti skládá z několika, které mají skutečně mimořádné výsledky, z mnoha, které mají velmi dobré vyhlídky, a z velké skupiny, která je jen průměrná,“ napsal Buffett. „Podél mé osmapadesátiletý investiční cesty také zemřely podniky, do kterých jsem investoval, ale jejichž produkty veřejnost již nechtěla,“ dodal.

Kdo je Warren Buffet