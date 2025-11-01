Oslavenec Tim Cook: Jak se z nenápadného manažera stal architektem nejziskovější firmy světa
Tim Cook, který 1. listopadu slaví pětašedesáté narozeniny, stojí v čele Applu už čtrnáct let. Když v roce 2011 převzal vedení po Stevu Jobsovi, mnozí pochybovali, zda dokáže udržet firmu v růstu bez charismatického zakladatele. Odpověď přišla rychle: Apple se stal nejhodnotnější společností světa a pod Cookovým vedením rozšířil své aktivity daleko za hranice prodeje iPhonů.
Cook se narodil v roce 1960 v alabamském městě Mobile a vyrůstal v nedalekém Robertsdale. Vystudoval průmyslové inženýrství na Auburn University a poté získal titul MBA na Duke University. Profesní zkušenosti sbíral ve firmách IBM, Intelligent Electronics a Compaq, kde se specializoval na logistiku a řízení dodavatelských řetězců. Právě tato oblast se později stala jeho hlavní devízou.
Do Applu nastoupil v roce 1998 na pozici viceprezidenta pro globální operace. V době, kdy firma ještě bojovala o přežití, dokázal radikálně zefektivnit výrobu a snížit zásoby, čímž Applu ušetřil miliardy dolarů. Postupně se vypracoval mezi klíčové členy vedení.
Éra růstu a rekordních výsledků
Po Jobsově odchodu v roce 2011 se stal generálním ředitelem. Za jeho éry se tržby Applu zvýšily zhruba z 108 miliard dolarů na více než 380 miliard ročně a čistý zisk se více než zdvojnásobil. Tržní hodnota firmy se během té doby zvýšila z necelých 400 miliard na více než tři biliony dolarů, což z Applu učinilo první společnost v historii, která tuto hranici překročila.
Zásadní změna nastala i v samotné struktuře podnikání. Zatímco dříve byl Apple závislý na prodejích hardwaru, dnes stále větší část jeho zisků tvoří služby – od streamovací platformy Apple TV+ přes cloudové úložiště iCloud až po platební systém Apple Pay. Právě diverzifikace příjmů je považována za hlavní strategický úspěch Cookovy éry.
Stabilita, efektivita, přesun výroby
Dalším rysem jeho vedení je důraz na stabilitu a dodavatelské řetězce. Apple se pod Cookem stal etalonem efektivity, a to i díky výrobní síti v Asii, kterou se podařilo udržet funkční i během pandemie a geopolitických otřesů. Zároveň však firma čelí rostoucím tlakům na přesun části výroby z Číny do Indie či Vietnamu, kde Apple v posledních letech výrazně investuje.
Cookův Apple se profiluje také v oblasti udržitelnosti a ochrany soukromí. Firma deklaruje uhlíkovou neutralitu do roku 2030 a pravidelně upozorňuje na své environmentální projekty. V otázkách ochrany dat se Cook opakovaně vymezil vůči vládním tlakům na prolomení šifrování zařízení.
Tim Cook v číslech
Rok narození: 1960 (Robertsdale, Alabama, USA)
V Applu od: 1998
CEO od: srpna 2011
Tržby Applu (FY2011): 108 miliard dolarů
Tržby Applu (FY2024): přes 380 miliard dolarů
Tržní hodnota firmy: přibližně 3 biliony dolarů
Počet zaměstnanců: více než 160 tisíc
Roční odměna Tima Cooka (2024): přibližně 63 milionů dolarů (včetně akciových bonusů)
Kritika i opatrnost v umělé inteligenci
Nechybí ani kritika. Podle části analytiků se Apple pod Cookem více soustředí na maximalizaci zisků než na zásadní inovace. Zatímco v Jobsově éře firma definovala nové kategorie produktů, Cookova léta jsou spíše obdobím rozšiřování a upevňování pozic. Aktuálně je pozornost investorů i médií upřena na vývoj v oblasti umělé inteligence, kde Apple zatím působí zdrženlivěji než konkurence.
Cook se přesto drží strategie postupného vývoje a opatrného vstupu na nové trhy. Po uvedení náhlavní soupravy Vision Pro se očekává, že Apple představí komplexnější AI platformu napříč zařízeními, která by mohla definovat jeho příští dekádu.
Otázka nástupnictví
V pětašedesáti letech Cook patří mezi nejdéle sloužící generální ředitele v technologickém sektoru. Otázka jeho nástupnictví se proto objevuje čím dál častěji. Přesto má Apple i díky němu pověst firmy, která kombinuje konzervativní řízení s mimořádnou finanční výkonností. Tim Cook se z manažera logistiky stal symbolem stability – a z Applu firmu, která i po čtrnácti letech od odchodu Steva Jobse zůstává měřítkem úspěchu v celém technologickém světě.