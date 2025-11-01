Předplatné

São Miguel, ostrov, kam se vejde celý svět: pastviny Irska, horké prameny Islandu i čajové plantáže Srí Lanky

São Miguel, ostrov, kam se vejde celý svět. Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Přístav v hlavním městě Ponta Delgada.
Ananasová plantáž A Arrunda.
Ananasová plantáž A Arrunda.
Michaela Szkanderová
Pokud se rozhodnete navštívit Azory, překvapí vás, jak je to snadné. Přímý let z Prahy na São Miguel trvá jen čtyři a půl hodiny, a přitom vás přenese doprostřed Atlantiku, na ostrov, kde se příroda i kultura mísí v jedinečný exotický celek.

Hned po výstupu z letadla na skromném letišti Ponta Delgada v hlavním městě portugalského souostroví Azory dýchne na návštěvníka atmosféra vstřícnosti a pohody. V hale najdete hlavně kanceláře lokálních autopůjčoven a turistické centrum, kde si návštěvníci mohou přes QR kódy načíst nejen tipy na výlet, odkazy na restaurace, ale i na muzea a galerie.

Pastviny, hortenzie a mořské bazény

Právě v jedné z autopůjčoven, kam směřovala naše první cesta z letiště, jsme dostali nenápadnou radu, která nás navedla na jeden z nejkrásnějších zážitků celého pobytu. Slečna z půjčovny nám doporučila procházku velmi blízko hlavního města. Trasa vedla podél moře, mezi malebnými bílými domečky, pastvinami s krávami a pískovcovými útvary po staletí formovanými větrem. Všude kolem kvetly hortenzie v pastelových barvách a slunce hřálo tak akorát.

Stačilo pár minut chůze a ruch města se proměnil v idylu venkova. Vstřícnost místních nás překvapila také u přírodních bazénů napouštěných mořskou vodou, kde jsme potkávali betonová ohniště na grilování přístupná komukoli, kdo si chce udělat piknik s přáteli.

Podobně vybavená pikniková místa najdete na ostrově São Mi­guel všude podél turistických cest. Při pohledu na rodiny, které si na túře grilovaly jídlo, jsme opakovaně nabývali pocitu, že se tady nikdo nikam nežene a že ostrov, kde se potkává oceán, hory i lázně, má tak trochu svoje vlastní časové pásmo.

Od marakuji po ananas

Uvolněným tempem žije i hlavní město Ponta Delgada, kde jsme se toulali úzkými dlážděnými uličkami podél bílých fasád zdobených barevnými dlaždicemi a tu a tam protkaných muraly mladých umělců. Tohle umění si z cesty na souostroví neodvezete, zato můžete vybírat ve spoustě malých galerií nebo obchůdků, třeba v těch s vkusnými, ručně vyráběnými suvenýry.

Večer nastává čas ochutnávat – olivy, víno a jednoduchá jídla z čerstvých surovin, která nás inspirovala tak, že si je od té doby vaříme doma. Například opečené bílé zelí s olivovým olejem a kořením. K objevování místních chutí se otevřela příležitost také při návštěvě městské tržnice v Ponta Delgadě. V krásné historické budově prodávají místní trhovci čerstvé citrusy, marakuju neboli passion fruit, a hlavně malé sladké ananasy z místních plantáží. Jsou menší než ty tropické, ale jejich chuť je tak intenzivní, že si ji člověk pamatuje ještě dlouho.

Jen necelou hodinu autem z hlavního města se uprostřed lesů nachází bývalý hotel Palace. Už desetiletí je opuštěný. Stěny někdejších luxusních pokojů zdobí graf­fiti a honosné balkony jsou dnes už jen cílem urbexového dobrodružství turistů – láká je sem výhled na jezera Sete Cidades, jejichž smaragdová a modrá hladina se stala symbolem ostrova.

O pár desítek kilometrů dál se ráz krajiny mění z klidných lesů na rovinaté mořské pobřeží poseté různě velkými a členitými plážemi. Na severu se rozkládá dlouhá písečná pláž Praia do Areal de Santa Bárbara, oblíbená u surfařů i rodin s dětmi. Odtud je to jen kousek do Ribeira Grande, druhého největšího města ostrova, kde to žije koncerty, festivaly a najdete tu také několik minipivovarů, které by se neztratily ani v moderní evropské metropoli.

Jediný evropský čaj

Na ostrově São Miguel se skrývá i jeden unikát – tradiční rodinné čajové plantáže, jediné místo v celé Evropě, kde se čaj skutečně pěstuje. Navíc v biokvalitě. Na vlastní oči tady můžete spatřit bezchybné sytě zelené lístky, které pěstitelé zpracovávají tradičními postupy. Procházka mezi řádky čajovníků s výhledem na Atlantik je nevšední zážitek a hrnek čerstvě připraveného čaje chutná ještě lépe, když víte, odkud pochází.

O malý kus dál, v údolí Furnas ve východní části São Miguel, zelené řádky čajovníku končí a pohledu cestovatelů se nabízí pára stoupající z horkých pramenů doprovázená vůní sirné vody a zelení botanické zahrady Terra Nostra. Koupání v přírodním jezírku s horkou vodou zbarvenou do rezava je zážitek, který prohřeje tělo i duši. A protože Furnas je známý nejen lázněmi, ale také kuchyní; nenechali jsme si ujít ochutnávku tradičního Cozido das Furnas – hutného pokrmu, jenž se několik hodin pomalu dusí pod zemí, přímo v teple geotermálních pramenů.

Na východě ostrova se zvedá nejvyšší hora Pico da Vara (1108 m), která nabízí příjemný výstup skrz lesy až na vrchol s panoramatem východní části ostrova. Tahle oblast s menšími městečky rozesetými mezi pastvinami působí klidněji. A přesto je to odtud jen kousek zpátky na jih do rušnějšího hlavního města.

Za deset dní jsme ostrov projeli křížem krážem, ale odlétali jsme s pocitem, jako bychom ostrovů procestovali několik. To proto, že São Miguel není destinace, kde si jen odškrtnete památky z průvodce. Je to místo, kde se na malé ploše nabízí svět pro mnohé – surfaře i rodiny, gurmány i turisty, ty, kteří hledají ruch města, i ty, kdo chtějí jen sedět v trávě a dívat se na pasoucí se krávy pod azurovou oblohou. Je to zkrátka ostrov, kam se vejde celý svět. 

