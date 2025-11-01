São Miguel, ostrov, kam se vejde celý svět: pastviny Irska, horké prameny Islandu i čajové plantáže Srí Lanky
Pokud se rozhodnete navštívit Azory, překvapí vás, jak je to snadné. Přímý let z Prahy na São Miguel trvá jen čtyři a půl hodiny, a přitom vás přenese doprostřed Atlantiku, na ostrov, kde se příroda i kultura mísí v jedinečný exotický celek.
Hned po výstupu z letadla na skromném letišti Ponta Delgada v hlavním městě portugalského souostroví Azory dýchne na návštěvníka atmosféra vstřícnosti a pohody. V hale najdete hlavně kanceláře lokálních autopůjčoven a turistické centrum, kde si návštěvníci mohou přes QR kódy načíst nejen tipy na výlet, odkazy na restaurace, ale i na muzea a galerie.
Pastviny, hortenzie a mořské bazény
Právě v jedné z autopůjčoven, kam směřovala naše první cesta z letiště, jsme dostali nenápadnou radu, která nás navedla na jeden z nejkrásnějších zážitků celého pobytu. Slečna z půjčovny nám doporučila procházku velmi blízko hlavního města. Trasa vedla podél moře, mezi malebnými bílými domečky, pastvinami s krávami a pískovcovými útvary po staletí formovanými větrem. Všude kolem kvetly hortenzie v pastelových barvách a slunce hřálo tak akorát.
Stačilo pár minut chůze a ruch města se proměnil v idylu venkova. Vstřícnost místních nás překvapila také u přírodních bazénů napouštěných mořskou vodou, kde jsme potkávali betonová ohniště na grilování přístupná komukoli, kdo si chce udělat piknik s přáteli.
Podobně vybavená pikniková místa najdete na ostrově São Miguel všude podél turistických cest. Při pohledu na rodiny, které si na túře grilovaly jídlo, jsme opakovaně nabývali pocitu, že se tady nikdo nikam nežene a že ostrov, kde se potkává oceán, hory i lázně, má tak trochu svoje vlastní časové pásmo.
Od marakuji po ananas
Uvolněným tempem žije i hlavní město Ponta Delgada, kde jsme se toulali úzkými dlážděnými uličkami podél bílých fasád zdobených barevnými dlaždicemi a tu a tam protkaných muraly mladých umělců. Tohle umění si z cesty na souostroví neodvezete, zato můžete vybírat ve spoustě malých galerií nebo obchůdků, třeba v těch s vkusnými, ručně vyráběnými suvenýry.
Večer nastává čas ochutnávat – olivy, víno a jednoduchá jídla z čerstvých surovin, která nás inspirovala tak, že si je od té doby vaříme doma. Například opečené bílé zelí s olivovým olejem a kořením. K objevování místních chutí se otevřela příležitost také při návštěvě městské tržnice v Ponta Delgadě. V krásné historické budově prodávají místní trhovci čerstvé citrusy, marakuju neboli passion fruit, a hlavně malé sladké ananasy z místních plantáží. Jsou menší než ty tropické, ale jejich chuť je tak intenzivní, že si ji člověk pamatuje ještě dlouho.
Jen necelou hodinu autem z hlavního města se uprostřed lesů nachází bývalý hotel Palace. Už desetiletí je opuštěný. Stěny někdejších luxusních pokojů zdobí graffiti a honosné balkony jsou dnes už jen cílem urbexového dobrodružství turistů – láká je sem výhled na jezera Sete Cidades, jejichž smaragdová a modrá hladina se stala symbolem ostrova.
O pár desítek kilometrů dál se ráz krajiny mění z klidných lesů na rovinaté mořské pobřeží poseté různě velkými a členitými plážemi. Na severu se rozkládá dlouhá písečná pláž Praia do Areal de Santa Bárbara, oblíbená u surfařů i rodin s dětmi. Odtud je to jen kousek do Ribeira Grande, druhého největšího města ostrova, kde to žije koncerty, festivaly a najdete tu také několik minipivovarů, které by se neztratily ani v moderní evropské metropoli.
Jediný evropský čaj
Na ostrově São Miguel se skrývá i jeden unikát – tradiční rodinné čajové plantáže, jediné místo v celé Evropě, kde se čaj skutečně pěstuje. Navíc v biokvalitě. Na vlastní oči tady můžete spatřit bezchybné sytě zelené lístky, které pěstitelé zpracovávají tradičními postupy. Procházka mezi řádky čajovníků s výhledem na Atlantik je nevšední zážitek a hrnek čerstvě připraveného čaje chutná ještě lépe, když víte, odkud pochází.
O malý kus dál, v údolí Furnas ve východní části São Miguel, zelené řádky čajovníku končí a pohledu cestovatelů se nabízí pára stoupající z horkých pramenů doprovázená vůní sirné vody a zelení botanické zahrady Terra Nostra. Koupání v přírodním jezírku s horkou vodou zbarvenou do rezava je zážitek, který prohřeje tělo i duši. A protože Furnas je známý nejen lázněmi, ale také kuchyní; nenechali jsme si ujít ochutnávku tradičního Cozido das Furnas – hutného pokrmu, jenž se několik hodin pomalu dusí pod zemí, přímo v teple geotermálních pramenů.
Na východě ostrova se zvedá nejvyšší hora Pico da Vara (1108 m), která nabízí příjemný výstup skrz lesy až na vrchol s panoramatem východní části ostrova. Tahle oblast s menšími městečky rozesetými mezi pastvinami působí klidněji. A přesto je to odtud jen kousek zpátky na jih do rušnějšího hlavního města.
Za deset dní jsme ostrov projeli křížem krážem, ale odlétali jsme s pocitem, jako bychom ostrovů procestovali několik. To proto, že São Miguel není destinace, kde si jen odškrtnete památky z průvodce. Je to místo, kde se na malé ploše nabízí svět pro mnohé – surfaře i rodiny, gurmány i turisty, ty, kteří hledají ruch města, i ty, kdo chtějí jen sedět v trávě a dívat se na pasoucí se krávy pod azurovou oblohou. Je to zkrátka ostrov, kam se vejde celý svět.