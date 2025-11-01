Našetřili jste za rok méně než čtvrt milionu? Pak vám utekla hypotéka na byt v Praze i v Olomouci
V Česku už zbývá jen několik posledních velkých měst, kde zájemce o byt na hypotéku nemusí být milionářem. Většina krajských metropolí už tento rubikon v posledních letech překročila, dva ze tří zbývajících krajů se k této hranici nebezpečně rychle blíží. Aby si zájemce o hypotéku udržel i po roce svou schopnost na půjčku dosáhnout, musel našetřit i statisíce korun.
Dva a čtvrt milionu korun. Nejméně takový musí být na počátku letošního října zůstatek konta zájemce o průměrný pražský byt. Aby dosáhl na hypoteční úvěr na jeho financování. Podle aktuálně platných pravidel musí totiž hypoteční kupec disponovat hotovostí odpovídající alespoň pětině ceny bytu, jeho průměrná cena přitom v metropoli před pár měsíci přesáhla jedenáct milionů korun. Milionářem pro získání hypotéky ale musí být zájemce o byt v rozhodující většině krajských měst v Česku.
„Trh je výrazně ovlivněn poptávkou ze strany bonitních kupujících, firemních nákupů i krátkodobých pronájmů typu Airbnb, což omezuje dostupnost bytů pro běžné domácnosti,“ říká partner Feira Real Estate Vlastimil Šedivý.
„Hypotéka se tak vzdaluje i lidem s nadprůměrnými příjmy, ti často narážejí na vysoké vstupní náklady a přísnější podmínky financování,“ dodává Šedivý. Ještě před rokem mohl teoreticky dosáhnout na hypotéku s úsporami pod milion korun zájemce o byt v pěti českých krajských městech, po roce už jen ve třech. Důvodem je extrémní cenový růst bytů, který v krajských městech dosáhl i více než třiceti procent.
