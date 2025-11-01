Prodej užitkových elektromobilů v EU vzrostl o dvě třetiny, Česko zatím zaostává
Trh s užitkovými elektromobily v letošních třech čtvrtletích rostl v Evropské unii i v Česku, tržní podíl elektromobilů v EU je ale větší u všech kategorií těchto vozidel. V tiskové zprávě o tom informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV), které vycházelo z dat Evropského sdružení výrobců automobilů, ministerstva dopravy, českého Svazu dovozců automobilů a Evropské observatoře pro alternativní paliva.
Počet nových lehkých užitkových vozidel na elektrický pohon, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny, v EU vzrostl za devět měsíců o 62,7 procenta a s počtem 109 332 automobilů dosáhly elektromobily v této kategorii tržního podílu 10,2 procenta.
U nákladních automobilů zaznamenal prodej elektromobilů v EU růst prodeje o 64,9 procenta a tržní podíl 3,8 procenta, prodeje nových elektrobusů vzrostly v unii za devět měsíců o 49,1 procenta a dosáhly tržního podílu 22,7 procenta.
„Počet nově registrovaných elektrických vozidel v segmentu lehkých užitkových vozidel v letošním roce v Česku významně narostl. V prvních devíti měsících jich bylo registrováno 1000, což je téměř trojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Obdobný trend, byť v absolutních číslech zatím méně výrazný, pozorujeme i u nákladních vozidel, kde bylo za stejné období registrováno 90 bateriových elektromobilů, oproti 15 vloni,“ uvedl ředitel CDV Jindřich Frič. Elektrobusů v Česku koupili dopravci letos o 15 méně než loni.
Ve srovnání s Evropskou unií jsou tržní podíly elektromobilů v jednotlivých kategoriích v Česku nižší. U lehkých užitkových vozů dosáhl podíl za devět měsíců 6,9 procenta, v EU byl 10,2 procenta, u nákladních automobilů tvořily v Česku elektromobily 1,4 procenta ze všech prodaných, v unii to bylo 3,8 procenta. Podobně u elektrobusů byl v Česku jejich podíl na trhu letos 3,5 procenta, v unii ale 22,7 procenta.