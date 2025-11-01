Škoda Auto nestíhá kasírovat, táhne Volkswagen i elektromobily se jí daří. Koncern je ale problém
Těžce zkoušený automobilový průmysl v Evropě v poslední době rozhodně negeneruje oslnivé množství vítězů. Vzhledem k náročným výzvám a dění na trzích se však nyní za jednoho z mála šampionů starého kontinentu může považovat výrobce z Mladé Boleslavi. Škoda Auto poměrně výrazně navýšila prodeje i zisky, byť si mírně pohoršila v rentabilitě tržeb.
V nejvyšších patrech nově zbudovaného škodováckého sídla v Mladé Boleslavi může panovat spokojenost. Firma vykázala za letošní tři kvartály o 9,5 procenta vyšší tržby (22,3 miliardy eur), o 5,4 procenta lepší provozní zisk (1,79 miliardy eur) a na současné poměry trhu velmi slušnou osmiprocentní rentablitu tržeb, byť oproti loňsku mírně nižší.
Ale k tomu nejdůležitějšímu: automobilka udala na světových trzích téměř 766 tisíc vozů, meziročně o čtrnáct procent více. Upevnila si tak pozici třetí nejúspěšnější značky v Evropě. K solidním výsledkům přispěla 49 tisíci kusy také Indie, na kterou management hodně sází. Indové kupovali hlavně model Kylaq, konkrétně třicet tisíc tohoto sportovně-užitkového automobilu.
„Výborné výsledky dokazují, že naše strategie funguje. Rosteme se ziskem, rychleji elektrifikujeme a expandujeme po celém světě,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer. Připomenul, že k hlavním cílům patří trvalé umístění mezi třemi nejžádanějšími značkami v Evropě, a to do roku 2030.
Škoda Auto roste, k rekordu má ale daleko
Navzdory velmi dobrým výsledkům však ani v Boleslavi nemůže panovat klid. Mateřský koncern Volkswagen totiž čelí velmi vážným potížím, jak vyplývá z ve čtvrtek zveřejněných hospodářských výsledků za tři čtvrtletí. Provozní zisk se koncernu smrskl o 58 procent na 5,4 miliardy eur.
Škodě se sice daří růst, zatím má však stále daleko k dorovnání rekordních výsledků z roku 2018. Tehdy udala jeden a čtvrt milionu automobilů. To se ještě mohla opřít o nákupní apetit zákazníků v Číně a Rusku. V zemích, které tehdy představovaly první a čtvrtý největší škodovácký trh. To už dnes neplatí. Odbyt v Číně poslední roky setrvale padá, což platí i letos.
Na téměř 1,5miliardovém trhu Škoda udala pouze jedenáct tisíc aut a její budoucnost je zde nejistá. Podobně jako další západní i asijské automobilky, které v Číně ještě před pár lety prodávaly obrovské množství vozů, nezvládla nástup čínské konkurence, které se daří úspěšně expandovat i díky velmi vyspělým elektromobilům. Obchod v Rusku zase znemožňují sankce EU.
Zatímco před ruským vpádem na Ukrajinu a pandemií covid-19 se strategie Škody výrazně opírala o Čínu i Rusko, v současnosti se její výsledky odvíjí hlavně od výkonu na evropských trzích. A ty stagnují. Od ledna do září se v EU prodalo přes osm milionů osobních vozů, tedy jen o necelé procento více než za stejné období loni, vyplývá z dat Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Děje se tak mimo jiné i proto, že jsou firmy opatrnější v útratách. Například v Německu by se mělo letos zobchodovat asi 850 tisíc nových vozidel do firemních flotil, tedy asi o 62 tisíc méně než loni, odhaduje společnost Dataforce.
Koncern Volkswagen nezáří
Jakkoliv Evropa jako celek stagnuje, Škoda roste ve všech jejích částech, hlavně na Západě, a to meziročně o třináct procent. Její celosvětový odbyt tradičně táhla Octavia (142 200 prodaných kusů), následovalo duo Kodiaq (96 200) a Kamiq (95 400). Nebyla sama, komu se dařilo ve stagnující Evropě růst. Polepšila si například i skupina Renault, do které patří značky Dacia a Alpine. S růstem o sedm procent na více než milion prodaných vozů patřila k nejúspěšnějším značkám na trzích v EU, Velké Británii a EFTA, kam spadá Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
Ve zmíněných regionech mírně navýšil odbyt i koncern Volkswagen, hlavně díky značkám Škoda a Cupra. Naopak koncern Stellantis, do kterého patří například Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, Jeep nebo Alfa Romeo, si pohoršil téměř o šest procent. Třeba prodeje Fiatu meziročně propadly o sedmnáct procent na 211 tisíc aut.
Český trh naopak roste, a to rychleji než Evropa: Statistiky hovoří o deseti- respektive šestiprocentním nárůstu prodejů. Do konce září zde Škoad udala téměř 68 tisíc vozů. Za to, že Česko předbíhá evropský trh jako celek, vděčí prodejci zlepšující se ekonomické situaci, klesající inflaci i pokračující obnově firemních flotil, míní odborník poradenské PwC Michal Razim: „Český automobilový trh se letos téměř dotáhne na úroveň prodejů z roku 2019. To je v turbulentní době vynikající výsledek.“
Hlad firem i soukromých kupců po nových autech úspěšně saturuje také Hyundai s patnácti tisíci a Toyota s třinácti tisíci prodejů, vyplývá z dat Svazu dovozců automobilů. Následovalo duo Volkswagen a Kia.
Elektromobily v Česku na vzestupu
Trio nejprodávanějších modelů v Česku do konce září ovládly dle Svazu dovozců škodovky Octavia, Kamiq a Karoq. Postupně se dál etablují ale například i čínské značky, ať už nabízejí spalovací, plug-in hybridní nebo čistě elektrické vozy. Již zavedená MG je letos dvanáctou nejprodávanější značkou v tuzemsku s 3686 prodanými vozy.
BYD, které je naopak stále spíše na začátku své expanze, udala 123 vozů a obsadilo 38. pozici. Zatímco skladba úspěšných a neúspěšných značek se průběžně mění, jedna konstanta zůstává - zákazníci touží hlavně po sportovně-užitkových vozech. Více než polovinu prodaných aut v Česku tvořily právě SUV.
V Česku i Evropě zároveň rychle rostou prodeje čistě elektrických vozů. Odbyt bateriemi poháněných osobáků v EU se zvýšil meziročně téměř o čtvrtinu na 1,3 milionu, v Česku dokonce o 41 procent na více než deset tisíc.
Na této vlně zdatně surfuje i Škoda. Téměř každé čtvrté auto, které prodala v Evropě, mělo buď plug-in hybridní nebo čistě elektrický pohon. Na všech svých trzích udala téměř 151 tisíc elektrifikovaných vozů. Ryze elektrické modely nabízí dva: Elroq a Enyaq.
Prvního zmíněného zatím letos udala přes šedesát tisíc, druhého o dva tisíce méně. Elroq se zároveň dostal mezi sedmero finalistů soutěže o titul evropského auta roku 2026. O titul soutěží s modely Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA a Renault. Vítěze porota vyhlásí 9. ledna na autosalonu v Bruselu.